19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Расширен список организаций, которые могут иметь полный геральдический комплекс - герб, флаг, нагрудные знаки различия и отличия. Это предусмотрено Законом от 6 января 2021 года N83-3 "Аб змяненнi Закона Рэспублiкi Беларусь "Аб афiцыйных геральдычных сiмвалах", сообщили БЕЛТА в Министерстве юстиции.

Помимо госорганов и иных организаций, составляющих перечень субъектов, обладающих правом иметь свои официальные геральдические символы, в закон дополнительно включены силы территориальной обороны, государственные некоммерческие организации, союзы (ассоциации), фонды, Белорусская нотариальная палата, Белорусская республиканская коллегия адвокатов, Белорусская торгово-промышленная палата, Палата налоговых консультантов, постоянно действующие третейские суды, созданные в качестве некоммерческих организаций, частные учреждения образования.

Перечень официальных геральдических символов дополняется штандартом (флагом) Президента Беларуси, знаками различия на форменной одежде, а также знаками ранения.

Закон уточняет некоторые нормы, касающиеся порядка установления официальных геральдических символов, проведения их обязательной геральдической экспертизы, а также определения мер по охране официальных геральдических символов.

"Не допускается использование гражданами или организациями символики, идентичной или сходной до степени смешения с официальными геральдическими символами государственных органов, иных организаций или направленной по своему содержанию на причинение вреда национальной безопасности, общественному порядку моральности, правам и свободам иных лиц. Запрещено также ношение форменной одежды гражданами, которые не включены в перечень лиц, имеющих право носить форменную одежду, в том числе со знаками различия", - отметили в Минюсте.

Закон обобщает ряд положений действующего законодательства и тем самым направлен на проведение единой государственной политики в области создания, учреждения, государственной регистрации и использования всех видов официальных геральдических символов с учетом специфики каждого вида.

Также отмечается, что проведение единой государственной политики в сфере официальных геральдических символов продолжит координировать Геральдический совет при Президенте, который осуществляет их экспертизу на соответствие установленным требованиям.-0-