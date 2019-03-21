Расширять перечень категорий граждан для приобретения газа в баллонах по льготной цене не планируется

21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Перечень категорий граждан, которые могут рассчитывать на сжиженный газ в баллонах по льготной цене, изменять не планируется, сообщил сегодня журналистам заместитель генерального директора ГПО "Белтопгаз" Владимир Киселев, передает корреспондент БЕЛТА.

Тема разной цены на сжиженный газ для дачников и тех, кто постоянно проживает в населенном пункте, поднималась во время акции БЕЛТА "Ваш вопрос Президенту". Как пояснил Владимир Киселев, дачи приравниваются ко второму жилью. Тот, кто не зарегистрирован в данном доме, зарегистрирован по другому адресу, где услуги оказываются по субсидируемым тарифам.

Вместе с тем приобрести газ в баллонах по сниженной цене могут неработающие граждане, а также инвалиды III группы и другие жители, пользующиеся льготами при оплате жилищно-коммунальных услуг, при регистрации в дачном доме. Такая возможность предоставлена постановлением Совета Министров №510, которое действует с 1 июля 2018 года. То есть пенсионеры могут получить услугу по субсидируемому тарифу в отношении двух жилых помещений (по адресу обязательной регистрации по месту жительства и регистрации по месту пребывания (по их письменному заявлению), в том числе и садовых домиках, если те находятся в их собственности). Для этого необходимо обратиться в газоснабжающую организацию, написать заявление и предоставить необходимые документы.

"Принято решение поддержать наиболее незащищенные категории граждан. Расширять этот перечень не планируется", - отметил Владимир Киселев.

Как пояснил заместитель начальника управления топливно-энергетического комплекса, нефтехимии и жилищно-коммунального хозяйства Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Дмитрий Бурдюгов, баллон сжиженного газа для домов, где никто не зарегистрирован, стоит Br37,35, тогда как субсидируемый тариф составляет Br16,35. Тариф на электроэнергию для садовых товариществ установлен на уровне тарифов для населения - Br0,1746 за 1 кВт/ч. Расчет производится на основании групповых приборов учета.-0-