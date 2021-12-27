Рассказываем о 5 уникальных возможностях, доступных в рамках Образовательной ЭкоСистемы Белинвестбанка

Получать образование, развивать soft skills и не ограничивать себя в возможностях – основная задача продуктов и услуг, созданных в рамках образовательной ЭкоСистемы Белинвестбанка. Ее развитие началось три года назад с инновационного продукта, аналогов которому не было и до сих пор нет на рынке – многофункциональной интеллектуальной идентификационной "Карточки студента". Сегодня этим продуктом пользуется уже более 50 тысяч студентов, и их количество с каждым днем увеличивается.

В Образовательную ЭкоСистему Белинвестбанка входит более 40 учреждений – это как высшие учебные заведения, так и средне-специальные, и профессионально-технические. Их студенты, учащиеся и профессорско-преподавательский состав могут пользоваться уникальными продуктами, услугами и сервисами, которые помогают не только в управлении финансами, но и делают учебу и работу более комфортной, доступной и интересной.

– Сегодня любому учреждению образования мы готовы предложить ряд технологических решений, связанных с обслуживанием образовательного процесса. Наши продукты сочетают в себе технологичность и инновационность, а это делает их особенно популярными среди студентов. Получение услуг онлайн и, как следствие, экономия ресурсов, мультисервисность – сочетание в одном продукте функционала нескольких, наполнение в зависимости от потребности учреждения образования и самого учащегося – делают линейку продуктов для обучения трендом в образовании, – считает Ольга Яцевич, руководитель Центра развития мультисервисных и инфраструктурных программ. – Образовательная ЭкоСистема Белинвестбанка – постоянно растущий и развивающийся организм. Стать его частью сегодня может любое учреждение образования.

5 уникальных возможностей, доступных только в рамках Образовательной ЭкоСистемы Белинвестбанка

1. "Карточка студента"

В 2018 году "Карточка студента" стала первым продуктом в Образовательной ЭкоСистеме Белинвестбанка. Пилотный проект по ее внедрению был запущен на базе Белорусского государственного университета, после чего она стала доступна студентам других вузов. Теперь при поступлении в высшее учебное заведение, входящее в Образовательную ЭкоСистему Белинвестбанка, ее получает каждый студент. Это не просто банковская платежная карточка. Она включает в себя реквизиты студенческого билета, благодаря чему может выполнять функции данного документа, а также предоставляет доступ на территорию учреждения образования. В некоторых вузах карточка является еще и читательским билетом в библиотечных фондах учреждения образования.

Владельцу по ней доступны сразу три программы лояльности, которые кроме скидок и бонусов предоставляют также выгодный Money-back:

· "Студенческий бонус";

· программа лояльности от Белгосстраха;

· программа специальных предложений и акций для держателей карт Mastercard.

2. "Студенческий овердрафт"

У владельца "Карточки студента" появляется возможность оформления онлайн-овердрафта. "Студенческий овердрафт" предоставляет возможность студентам бюджетной формы обучения, получающим стипендию, дистанционно оформлять в банке дополнительную денежную сумму. Потратить ее можно по своему усмотрению: на учебу, отдых или покупки к новому учебному сезону. Все, что потребуется, – Интернет-банкинг и 10 минут свободного времени. Подробная инструкция по оформлению "Студенческого овердрафта" онлайн вы найдете здесь.

Лимит овердрафта – 300 белорусских рублей. Процентная ставка: 18,27%*. Овердрафт оформляется на срок действия "Карточки студента" + 1 год.

3. "Ученическая карточка"

На основе "Карточки студента" для учащихся учреждений профессионально-технического образования и учреждений среднего специального образования создана "Ученическая карточка". Она разрабатывалась с учетом потребности именно этих учреждений. Карточка включает в себя:

· банковскую платежную карточку;

· реквизиты билета учащегося;

· пропуск на территорию учреждения образования;

· программу лояльности "Ученический бонус", по которой владельцу будет возвращаться до 0,7% от безналичной оплаты в организациях торговли и сервиса;

· программу специальных предложений и акций для держателей карт Mastercard.

4. Кредит "Хочу учиться"

Студентам и учащимся, которые получают платное образование в рамках Образовательной ЭкоСистемы, Белинвестбанк предлагает кредит "Хочу учиться". Он создан специально для того, чтобы платное обучение не стало преградой для получения профессии мечты. Это возобновляемая кредитная линия с возможностью оформления онлайн, отсутствием справок и поручителей. Комфортный ежемесячный платеж в размере 200 BYN позволяет равномерно распределить финансовую нагрузку в течение всего периода обучения. В эту сумму уже включены проценты за пользование кредитом и часть основного долга. Использовать средства можно только тогда, когда они требуются, и платить проценты только за ту сумму, которая была потрачена.

5. "Карточка сотрудника"

Для удовлетворения потребности профессорско-преподавательского состава и сотрудников банк предлагает многофункциональную интеллектуальную идентификационную "Карточку сотрудника". Это совмещение удостоверения и банковской карты с дополнительными функциями – выплатой Money-back и возможностью получения овердрафта с грейс-периодом.

Какие еще продукты доступны в рамках образовательной ЭкоСисистемы Белинвестбанка?

Непосредственно для самих вузов в рамках образовательной ЭкоСистемы разработан и действует приятный бонус – специальный пакет услуг по расчетно-кассовому обслуживанию "Образовательный".

Продукты международной ассоциации ISIC стали продолжением образовательной линейки Белинвестбанка. Это международная молодежная туристическая карточка IYTC – международное удостоверение для молодых людей в возрасте до 30 лет включительно. И международное удостоверение ITIC, подтверждающее статус преподавателя или профессора во всем мире. Их особенность в том, что все они помогают активнее включиться во внеучебные процессы и делать досуг более комфортным, ярким и доступным.

Владельцам карточек Белинвестбанка совершенно бесплатно доступны каналы дистанционного банковского обслуживания Белинвестбанка. Это возможность использования Интернет-банкинга на компьютере или планшете, а также мобильного приложения на смартфоне.

Как стать частью Образовательной ЭкоСистемы Белинвестбанка? По вопросу сотрудничества для учреждений образования обращайтесь по телефонам: +375 17 239 02 11 или +375 17 239 01 60.

Более подробную информацию о продуктах и услугах банка вы можете получить по телефонам Контакт-центра 146 или +375 (17) 239-02-39 и с помощью сервиса "Онлайн-консультант" на сайте банка, а также в системе "Интернет-банкинг". Кроме того, задать интересующий вопрос вы можете в мессенджерах Viber, Telegram и Facebook Messenger.

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