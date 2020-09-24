Рассматривается около 280 административных дел об участии несовершеннолетних в несанкционированных митингах - Петришенко

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рассматривается около 280 административных дел об участии несовершеннолетних в несанкционированных митингах. Об этом сообщил сегодня заместитель премьер-министра Игорь Петришенко на заседании Национальной комиссии по правам ребенка, передает корреспондент БЕЛТА.

"На рассмотрении порядка 280 административных дел по нарушению несовершеннолетними правил поведения и участию в несанкционированных митингах. Соответственно, их законные представители приглашаются на комиссии по делам несовершеннолетних и принимаются соответствующие меры", - отметил Игорь Петришенко.

По его словам, есть видеофиксация того, что около 20 родителей сознательно привлекли на несанкционированные акции 25 детей. "Каждому факту будет дана правовая оценка, и ни один так называемый родитель, который подвергает своего ребенка опасности, не уйдет от предусмотренной законодательством ответственности", - добавил вице-премьер.

26 родителей, которые были на несанкционированных митингах с детьми, привлечены к административной ответственности.

"Это не самоцель - привлечь родителей к административной ответственности. Основная цель - чтобы родители наконец-то остановились, задумались, все нерадивые включили голову и поберегли своих детей, не вовлекали их в различного рода сомнительные мероприятия. Соответственно, поберегли и свое здоровье и эмоции", - отметил Игорь Петришенко.

Заместитель премьер-министра выразил удивление, что в Гродно в несанкционированном мероприятии участвовала беременная женщина. "Государство предоставляет оплачиваемый декретный отпуск не для того, чтобы будущие мамы посещали подобные мероприятия, а чтобы они могли заботиться о своем здоровье и здоровье своих детей, заниматься их воспитанием и развитием", - сказал Игорь Петришенко.

Он заявил, что пособия, которые выплачивает государство на детей, не должны идти на выплату штрафов за участие в несанкционированных мероприятиях. "Мы будем это пресекать и смотреть, чтобы деньги ушли на содержание детей", - добавил вице-премьер.

Нацкомиссия по правам ребенка поддерживает подходы по ужесточению ответственности родителей за вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные акции. Он считает, что вовлечение в такие акции является грубым и бесспорным нарушением прав детей, положений Конвенции ООН о правах ребенка, Кодекса о браке и семье и других законодательных актов. "Любая международная организация подтвердит правоту моих слов. Удивляет то, что ни один правозащитник, ни один гуманитарный фонд, так радеющий за задержанных на акциях, не высказал своего беспокойства о нарушении прав несовершеннолетних, - подчеркнул он. - Складывается мнение, что все эти деятели не видят очевидных нарушений. Да, наверное, им это неинтересно, гораздо интереснее делать фейковые новости".

По словам Игоря Петришенко, основная задача, которую надо решать государству, школе и родителям, - это научить ребенка грамотно ориентироваться в потоке разнородной информации, не допустить формирования в его сознании деструктивных, антисоциальных идей и мировоззрения.

В работе с родителями необходимо активизироваться советам, комиссиям по содействию семье и школе на предприятиях и организациях для проведения профилактики участия несовершеннолетних в противоправной деятельности.-0-

Фото Сергея Шелега