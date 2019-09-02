Равков юным суворовцам: выбранный путь тернист, но приведет к большим достижениям

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Понедельник, 2 сентября 2019
Минск Малооблачно +20°C
Версия для слабовидящих
Новости
18:52 Бывшие сокамерники похитили из квартиры в Ивацевичском районе $10 тыс. Происшествия
18:50 РЕПОРТАЖ: "Первоклассная" история многодетной семьи из Вилейского района Регионы
18:29 В Беларуси упрощаются требования в сфере лицензирования Президент
18:15 Более 400 детей будут учиться в таможенных классах в этом году Общество
18:13 В Беларуси упрощается порядок оказания спонсорской помощи сельхозорганизациям Президент
18:12 Беларусь готова тесно взаимодействовать с Татарстаном в нефтехимии, АПК, строительстве - Семашко Экономика
18:02 В Логойском районе выставят на торги 12 объектов недвижимости Регионы
18:00 Равков юным суворовцам: выбранный путь тернист, но приведет к большим достижениям Общество
17:59 Запрет на посещение лесов введен в четырех районах Гродненской области Регионы
17:58 Умер режиссер фильма "О спорт, ты - мир!" Борис Рычков В мире
17:47 Минский таксист обокрал пассажирку Происшествия
17:34 Специальности Института управленческих кадров вошли в ТОП-10 самых востребованных в Беларуси Общество
17:28 Брестская областная и окружные избирательные комиссии сформированы в максимальном составе Регионы
17:23 Лукашенко подтвердил готовность Беларуси к дальнейшему последовательному взаимодействию с Вьетнамом Президент
17:17 Волейболисты казанского "Зенита" в четвертый раз выиграли международный турнир памяти Льва Чайлытко в Минске Спорт
17:14 В Щучине двое мужчин откачивали воду из колодца и отравились канализационными газами Происшествия
17:05 Матч легкоатлетов Европы и США в Минске станет звездным - гендиректор Федерации легкой атлетики США Спорт
16:59 Нетрезвый гомельчанин вез своих детей на школьную линейку Происшествия
16:50 Уголовное дело завели на водителя Mercedes, врезавшегося в микроавтобус под Смолевичами Происшествия
16:39 Худык: молодежь играет особую роль в решении экологических проблем Общество
16:38 У берегов Калифорнии при пожаре на судне погибли более 30 человек В мире
16:32 В Республике Корея число пострадавших из-за утечки газа школьников возросло до 74 В мире
16:31 Институт "Сосны" договорился о научно-техническом сотрудничестве с российским ВНИИАЭС Общество
16:30 Победителем Олимпийского урока стала команда белорусской биатлонистки Динары Алимбековой Общество
16:27 Три мини-ярмарки вакансий пройдут в Минске 3-5 сентября Регионы
16:26 Бузовский: белорусская книга неизменно вызывает интерес у российского читателя Культура
16:25 Беларусь и Индия обсудили вопросы двусторонних визитов на высшем и высоком уровнях Политика
16:20 В Могилеве новая школа встретила своих первых учеников Регионы
16:18 "Белпочта" проведет 6 сентября День посткроссера Общество
16:16 "Белнефтехим" участвует в нефтегазохимической выставке в Казани Экономика
Все новости
Все новости
Общество
02 сентября 2019, 18:00

Равков юным суворовцам: выбранный путь тернист, но приведет к большим достижениям

Андрей Равков
Андрей Равков

2 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Путь, который выбрали юные суворовцы, сложен и тернист, но приведет к большим достижениям, заявил министр обороны Беларуси генерал-лейтенант Андрей Равков во время посвящения первокурсников в суворовцы, передает корреспондент БЕЛТА.

День, когда суворовцы получили первые в своей жизни погоны, запомнится на всю жизнь, отметил Андрей Равков. "Вы должны четко понимать, что это путь к небывалым высотам и достижениям, но он тернистый и трудный, - сказал он. - Вы сейчас в начале этого серьезнейшего пути. В конце сделаете выбор: стать или военным человеком, или гражданским специалистом, но тоже отдать свою жизнь родине. По окончании будете иметь исключительно хорошее образование, которое откроет перед вами все пути". Профессорско-преподавательский состав сделает все возможное, чтобы воспитать из юных мальчиков настоящих мужчин, профессионалов.

Министр заверил родителей, что их детям повезло, они поступили в Минское суворовское училище, которое славилось в советское время среди всех аналогичных учебных заведений и которое сейчас известно на всю страну. "Я уверен: вы не ошиблись с выбором и будете довольны той подготовкой, которую получат ваши дети", - сказал он. В этом году 100% выпускников поступили в высшие учебные заведения, из них 82% - в высшие военные в интересах Вооруженных Сил.

В училище приходят подготовленные ребята, мотивированные, с хорошими знаниями и высоким уровнем физической подготовки, отметил его начальник генерал-майор Александр Науменко. В стенах учебного заведения формируется личность. "Именно здесь, в этих условиях, живя по единому распорядку, нося единую форму, каждый из них, находясь 24 часа в сутки на глазах своих товарищей, не может оставить что-то такое за душой, чего не увидит коллектив. Каждый узнает цену дружбы, товарищества, взаимопомощи и проносит это через всю жизнь", - сказал он.

Свои первые погоны сегодня получили 73 суворовца первого курса. Эта традиция, по словам Александра Науменко, имеет глубокий смысл и отвечает принципам воспитания. Первые погоны юным суворовцам пришивают ребята, которые уже проходят обучение. Тем самым они не только демонстрируют основы взаимопомощи, но и берут на себя ответственность, что будут в дальнейшем им помогать.

В ближайшие месяцы пополнение ожидает учеба по общеобразовательной программе. Кроме того, с этого года для всестороннего развития в учреждении будут делать упор, в частности, на подготовку по стрельбе, плаванию. Кроме факультативов, суворовцы будут посещать Дворец детей и молодежи в Минске, где им предложат занятия по таким направлениям, как робототехника, авиамоделирование, шахматы, клуб веселых и находчивых.

Сегодня на территории училища также открылся новый гимнастический спортивный городок.-0-

Фото Рамиля Насибулина

Теги
Равков
Новости рубрики Общество
Фото ГТК Более 400 детей будут учиться в таможенных классах в этом году
Фото пресс-центра Академии управления Специальности Института управленческих кадров вошли в ТОП-10 самых востребованных в Беларуси
Андрей Худык во время посещения учебно-педагогического комплекса "Трабский ясли-сад - средняя школа" Ивьевского района. Фото Минприроды Худык: молодежь играет особую роль в решении экологических проблем
Институт "Сосны" договорился о научно-техническом сотрудничестве с российским ВНИИАЭС
Победителем Олимпийского урока стала команда белорусской биатлонистки Динары Алимбековой
Фото из архива "Белпочта" проведет 6 сентября День посткроссера
Главное
Александр Лукашенко во время посещения школы Лукашенко провел для старшеклассников первый урок
РЕПОРТАЖ: Как обустроена школа, которую открыл Лукашенко, и кто в ней будет учиться
В Беларуси убрано около 90% площадей рапса
Расходы на образование в 2020 году увеличатся в Беларуси на 13%
Топ-новости
Лукашенко рассказал о возможности изменений в антинаркотическом законодательстве
В Беларуси упрощается порядок оказания спонсорской помощи сельхозорганизациям
Анфимов: в образование детей вкладывается 17% бюджета Беларуси
В Беларуси упрощаются требования в сфере лицензирования
Белорусские нефтяники хотят привлечь американских специалистов для освоения нетрадиционных залежей
В Бресте открыли самую большую школу в области
Уборка сахарной свеклы началась в Беларуси
Пресс-конференция об участии белорусской сборной в чемпионате WorldSkills пройдет в БЕЛТА 3 сентября
РЕПОРТАЖ: "Первоклассная" история многодетной семьи из Вилейского района
Более 2,7 тыс. человек стали студентами аграрных вузов в этом году
Бахар, Печенин и Эбонг вызваны в сборную Беларуси по футболу на сентябрьские матчи, Лаптева не будет по семейным обстоятельствам
Кратковременные дожди и грозы ожидаются в Беларуси 3 сентября
Лимит страхового возмещения при оформлении ДТП без вызова ГАИ увеличивается до 800 евро
Пропавшая 20 лет назад белоруска нашлась в России
БГУФК имеет прекрасную базу для подготовки высококвалифицированных специалистов - Ковальчук
Релама
С нами интереснее
курсы курсы
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
погода погода
Темы Все темы
Парламентские выборы в Беларуси - 2019 Молодежная политика Беларуси Уборочная кампания Беларусь помнит Содействие занятости населения Год малой родины
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Плакаты БелТА Минск и Минчане Партизанская летопись Традиции суверенной Беларуси Страницы белорусского спорта Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА Медиакит
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegramm Viber Zen.yandex
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.