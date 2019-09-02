Равков юным суворовцам: выбранный путь тернист, но приведет к большим достижениям

2 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Путь, который выбрали юные суворовцы, сложен и тернист, но приведет к большим достижениям, заявил министр обороны Беларуси генерал-лейтенант Андрей Равков во время посвящения первокурсников в суворовцы, передает корреспондент БЕЛТА.

День, когда суворовцы получили первые в своей жизни погоны, запомнится на всю жизнь, отметил Андрей Равков. "Вы должны четко понимать, что это путь к небывалым высотам и достижениям, но он тернистый и трудный, - сказал он. - Вы сейчас в начале этого серьезнейшего пути. В конце сделаете выбор: стать или военным человеком, или гражданским специалистом, но тоже отдать свою жизнь родине. По окончании будете иметь исключительно хорошее образование, которое откроет перед вами все пути". Профессорско-преподавательский состав сделает все возможное, чтобы воспитать из юных мальчиков настоящих мужчин, профессионалов.

Министр заверил родителей, что их детям повезло, они поступили в Минское суворовское училище, которое славилось в советское время среди всех аналогичных учебных заведений и которое сейчас известно на всю страну. "Я уверен: вы не ошиблись с выбором и будете довольны той подготовкой, которую получат ваши дети", - сказал он. В этом году 100% выпускников поступили в высшие учебные заведения, из них 82% - в высшие военные в интересах Вооруженных Сил.

В училище приходят подготовленные ребята, мотивированные, с хорошими знаниями и высоким уровнем физической подготовки, отметил его начальник генерал-майор Александр Науменко. В стенах учебного заведения формируется личность. "Именно здесь, в этих условиях, живя по единому распорядку, нося единую форму, каждый из них, находясь 24 часа в сутки на глазах своих товарищей, не может оставить что-то такое за душой, чего не увидит коллектив. Каждый узнает цену дружбы, товарищества, взаимопомощи и проносит это через всю жизнь", - сказал он.

Свои первые погоны сегодня получили 73 суворовца первого курса. Эта традиция, по словам Александра Науменко, имеет глубокий смысл и отвечает принципам воспитания. Первые погоны юным суворовцам пришивают ребята, которые уже проходят обучение. Тем самым они не только демонстрируют основы взаимопомощи, но и берут на себя ответственность, что будут в дальнейшем им помогать.

В ближайшие месяцы пополнение ожидает учеба по общеобразовательной программе. Кроме того, с этого года для всестороннего развития в учреждении будут делать упор, в частности, на подготовку по стрельбе, плаванию. Кроме факультативов, суворовцы будут посещать Дворец детей и молодежи в Минске, где им предложат занятия по таким направлениям, как робототехника, авиамоделирование, шахматы, клуб веселых и находчивых.

Сегодня на территории училища также открылся новый гимнастический спортивный городок.-0-

Фото Рамиля Насибулина