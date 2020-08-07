Равков о крикунах, разделяющих общество: вы несете людям пустой фантик от конфеты

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Андрей Равков в своем Facebook-аккаунте высказался о крикунах, которые на фоне проходящей в стране политической кампании пытаются провести разделительные линии в обществе, сообщает БЕЛТА.

"Не могу не обратить внимания на стремление особенных крикунов все же провести разделительные линии в обществе. По принципу "мы - вот такие, значит хорошие, а кто не такой - абсолютно все плохие". Заметьте, что эта установка сродни нацизму. Особенно с учетом того, что никакое вы не большинство. Имею в виду вы - крикуны", - подчеркивает Андрей Равков.

Он констатировал, что есть люди с разным мнением. "Но все мы - одно целое. Не надо разделять общество по каким-то вами придуманным признакам. С этого начинались гражданские войны, вы этого хотите?" - задал риторический вопрос госсекретарь Совбеза.

"Еще беспокоит подход участников сегодняшней такой вот протестной агитации ко взглядам на перспективы развития страны. "Вместе", "перемен". С кем вместе? Каких именно перемен? Вы несете людям пустой фантик от конфеты. И это уже не шутка, это - обман!" - подчеркнул Андрей Равков.

Он также поблагодарил интернет-пользователей за внимание к высказанному им тезису о внешнем вмешательстве и цветных революциях. "Этим проблемам посвящена огромная масса исследований. Те, кто из откликнувшейся аудитории действительно хочет составить объективное представление об этих явлениях, может без особого труда это сделать с помощью множества источников. Опять же, если интересует суть вопроса, а не только стук сковородками и кастрюлями", - отметил госсекретарь.-0-