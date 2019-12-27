Равков подарил Андреевскому детскому дому физиотерапевтический кабинет

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр обороны генерал-лейтенант Андрей Равков посетил сегодня Андреевский детский дом в Оршанском районе, чтобы стать участником подготовленного ребятами "Новогоднего огонька" и подарить им подарки к Новому году, передает корреспондент БЕЛТА.

Во время праздника. Фото Министерства обороны

Андреевский детский дом и военное ведомство объединяет давняя и прочная дружба. Только за последние 10 лет благодаря военным здесь появились укомплектованные и оборудованные бытовой техникой квартиры семейного типа, утеплен фасад, отремонтированы и оборудованы спортивный, тренажерный и актовый залы, столовая, компьютерный класс, спальни, работает интерактивный тир. В этом году главным подарком от военного ведомства стал физиотерапевтический кабинет. Специальные приборы разного назначения помогут сделать здоровье ребят крепче - начиная от профилактики в сезон простуд, заканчивая терапией и аромапроцедурами.

"Мы традиционно приезжаем в новогодние дни поздравить воспитанников Андреевского детского дома. И стараемся в течение года что-нибудь полезное сделать для них. Кроме физиотерапевтического кабинета подарили ребятам конструкторы, чтобы они могли развиваться, - сказал Андрей Равков. - В стране много сделано для поддержки детей, особым вниманием окружены дети-сироты. Наша главная задача - сделать все, чтобы эти дети не чувствовали себя обделенными, чтобы они стали достойными гражданами своей страны и радовали нас своими успехами".

Каждый год военное ведомство организовывает для воспитанников Андреевского детского дома поездки в Минск. Дети ездят на экскурсию в Минское суворовское военное училище, посещают Музей истории Великой Отечественной войны, историко-культурный комплекс "Линия Сталина", Драматический театр белорусской армии, Белорусский государственный цирк. Настроение сегодняшнему торжеству вместе с воспитанниками детского дома задавали артисты Академического ансамбля песни и танца Вооруженных Сил и детской студии "Звездочка". Сюрпризы приготовили и сами воспитанники: коллекция подарков министра обороны от ребят пополнилась мышатами, которых дети сделали сами специально для него.

Как рассказали в пресс-службе Министерства обороны, в эти дни военные навещают подшефные детские дома, школы-интернаты, детские больницы, опекунские и приемные семьи по всей стране. Люди в погонах не только поздравляют ребят с праздниками и дарят подарки, но и помогают в решении насущных проблем.-0-