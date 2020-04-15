Равков посетил "Калинку" и "Купалинку: там сейчас выпускают медицинские изделия

15 апреля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Государственный секретарь Совета безопасности Андрей Равков по поручению главы государства посетил сегодня два предприятия в Солигорске, где сейчас выпускают медицинские изделия, сообщает БЕЛТА.

"Ежедневно по поручению главы государства должностные лица мониторят работу предприятий, которые перестроены либо нарастили мощности по производству медицинских изделий, как, к примеру, маски, костюмы для работы в инфекционных отделениях", - рассказал Андрей Равков. В частности, он ознакомился с работой ЗАО "Калинка" и ОАО "Купалинка", которые подключились к пошиву востребованных в современных условиях медтоваров.

По оценке госсекретаря, здесь очень ответственно и патриотично относятся к выполнению поставленных задач. "Коллективы работают фактически на пределе, но, тем не менее, находят способы, чтобы выпускать как можно больше изделий, которые действительно необходимы стране, народу, врачам. Это очень важно сейчас. И это одна из тех задач, на которые глава государства обращает особое внимание", - продолжил Андрей Равков.

Касаясь объемов производства, он подчеркнул: "Начинали эти два предприятия с небольших цифр. А на сегодняшний день "Купалинка" производит 40 тыс. масок при том, что еще два дня назад было 30 тыс. (две трети из них - гигиенические, треть - медицинские"). На "Калинке" два дня назад выпускалось 100 тыс., сейчас - 110 тыс., обещают нарастить до 120 тыс. Люди трудятся, предприятия наращивают выпуск такой необходимой сегодня продукции".

Андрей Равков резюмировал: "Да, мы пока еще не можем выпускать весь спектр необходимого. Но, тем не менее, на примере этих двух предприятий могу сказать: работа ведется, люди относятся очень серьезно к выполнению задач. Руководители молодцы, они находят в этих непростых условиях пути решения возникающих в процессе производства проблем".-0-