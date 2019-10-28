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28 октября 2019, 12:40

Равков рассказал, какие меры реагирования примет Беларусь на учения НАТО

Андрей Равков
Андрей Равков

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь предпримет ряд мер для адекватного реагирования на размещение техники НАТО у белорусских границ и проведение учений НАТО Defender Europe. Об этом заявил сегодня журналистам министр обороны Андрей Равков после доклада главе государства о военно-политической обстановке, рисках, вызовах и угрозах для Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

"В рамках военной составляющей во время работы с главой государства был принят ряд решений, которые позволят нам нарастить усилия по адекватному реагированию на действия группировки на соседней территории. Это будут меры по контролю за вооружениями, отправке инспекционных групп на сопредельную территорию, усилению задач разведки", - рассказал Андрей Равков.

Будут приняты меры по усилению белорусской государственной границы, увеличена численность сухопутного контингента на литовском направлении. Кроме военной составляющей предпринимается ряд информационных и дипломатических мер. Это, по словам министра обороны, позволит остро поставить вопрос о присутствии войск НАТО вблизи белорусской границы.

"В рамках реагирования на эти мероприятия будут проводиться частные тактические действия на данном направлении ракетными войсками, артиллерией, авиацией, мотострелками, десантниками, совместными действиями с пограничниками. Мероприятий достаточно - и плановых, и тех, которые утверждены сегодня главой государства на совещании", - добавил руководитель оборонного ведомства.

Что касается военного сотрудничества с Россией, в следующем году стороны планировали переработать план применения региональной группировки войск. Он будет изменен с учетом складывающейся обстановки. Так, военнослужащие Беларуси и России будут проводить совместную разведку в связи с натовскими учениями.

"Эти меры абсолютно адекватны тем мероприятиям, которые проводятся на соседней территории. Они позволят нам реагировать и держать на постоянном контроле эту ситуацию и обстановку, - заявил Андрей Равков. - Что касается общественности, как международной, так и белорусской, она должна знать, что Вооруженные Силы, занимаясь в плановом порядке своей повседневной деятельностью, смогут обеспечить мирный труд и защиту нашего народа".

Министр обороны также обратил внимание, что за последние годы группировка НАТО в соседних с Беларусью странах выросла в несколько раз. "С 2014 года и 2017 года соответственно операции "Атлантическая решимость" и "Усиленное передовое присутствие", которые проводит НАТО в основном из-за противостояния с Российской Федерацией, позволили усилить эту группировку, находящуюся на сопредельной территории стран Балтии, Польши, в тринадцать раз - где-то с 550 до 7,3 тыс. человек, - заметил он. - Плюс наращиваются и материальные средства, техника, боеприпасы".

Группировка, которая создается на полигоне возле литовского города Пабраде, - это танковый батальон, состоящий из двух танковых и двух пехотных рот. Они уже прибывают и развертываются на этой территории, которая находится в 15 км от белорусской границы. Инфраструктура полигона подготовлена для проведения различных учений с этой группировкой. "Я так понимаю, что это делалось длительное время именно для усиления натовского присутствия на сопредельной территории, - отметил Андрей Равков. - Мы для реагирования на все происходящие процессы, конечно, принимаем меры, и они плановые".

Учение НАТО Defender Europe, заявил министр, не так страшно, однако некоторые моменты не могут не настораживать. "Идет постоянное увеличение контингента - это раз. Второе: даже мы, проводя учения на территории Беларуси, не держим войска по полгода, как это предполагается на этом полигоне в том числе на островецком направлении. Это неприемлемо для нас. Если мы проводим учения на полигоне вблизи государственной границы, то это максимум две недели", - обратил внимание глава военного ведомства. 

Как сообщалось, 28 октября Президент Беларуси Александр Лукашенко принял с докладом государственного секретаря Совета безопасности Станислава Зася, министра обороны Андрея Равкова и начальника главного разведывательного управления - заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Павла Тихонова. Они проинформировали главу государства о складывающейся военно-политической обстановке в связи с размещением американских войск у границ Беларуси и подготовкой стран Североатлантического альянса к предстоящим учениям.

"Это, конечно, бронетанковый кулак, не надо преуменьшать значение. Но 30 танков и 30 бронемашин - это просто смешно против белорусской армии. Мы же, как я часто говорю, четыре модернизации своей армии провели, и мы прекрасно понимали, какие кулаки будут созданы у наших границ и с каким противником, не дай бог, сможем столкнуться, - сказал белорусский лидер. - Мы к этому готовились, поэтому 30 танков просто смешно для нашей армии. Мы даже никаких телодвижений можем не предпринимать, чтобы противостоять".

Вместе с тем глава государства подчеркнул, что вопрос в другом. "Никогда еще так демонстративно к нашим границам из-за океана не перебрасывались войска. Никогда такого не было. По-моему, в Литве даже это впервые. Это прецедент. И это во-первых. Во-вторых, естественно, на такие демонстрации мы просто вынуждены отвечать. При этом надо понимать, что мы не должны бряцать оружием. Мы миролюбивое государство, мы не хотим воевать", - заявил Президент.-0-

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