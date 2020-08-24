Равков: те, кому вдруг захотелось поруководить страной, должны хоть что-то понимать в экономике

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Андрей Равков в своем аккаунте в Facebook высказался на тему призывов к забастовкам, сообщает БЕЛТА.

"Отдельная тема про призывы к забастовкам. Те, кому вдруг захотелось поруководить страной, видимо, должны хоть что-то понимать в экономике. И вновь одни вопросы. Прежде всего, они объяснили людям, что остановка предприятий - это не только снижение зарплат, потеря рынков и закрытие производств, безработица, падение рубля и рост цен? - задается вопросом госсекретарь Совбеза. - Кто и что будет говорить потерявшим работу, когда у них около дома закроется бюджетная поликлиника или школа, а ближайшая - только в другом районе, и она уже переполнена? В какой-то день вдвое вырастет коммуналка, и никто неделями не будет вывозить мусор из двора".

"Затем сократят местный РОВД, на окнах первых этажей жилых домов снова появятся решетки, а на улицах - шайки ничем не занятых, голодных и злых подростков. А если вообще все-все забастуют - мы друг друга будем учить, лечить, охранять, а потом и есть, или сразу в плен? Под известными флагами и с белыми цветами", - рассуждает Андрей Равков.-0-

Равков призывает граждан опираться на свою землю, а не на импортные эмоции Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Андрей Равков в своем аккаунте в Facebook высказался на тему поддержки протестов за рубежом.