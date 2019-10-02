Равков: учение "Щит Союза - 2019" показало способность Беларуси и РФ к полной слаженности действий

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совместное оперативное учение вооруженных сил Беларуси и России "Щит Союза - 2019" показало их способность к полной слаженности действий. Об этом сегодня, отвечая на вопросы членов Совета Республики, заявил министр обороны Андрей Равков, передает корреспондент БЕЛТА.

Цели подготовки региональной группировки войск выполнены в полном объеме, отметил министр. "Эти учения показали, что мы способны работать, выполнять задачи, понимать друг друга на этом уровне в полном объеме. Мы знаем свои задачи", - подчеркнул Андрей Равков.

Вооружение и техника, находящиеся в армиях двух государств, полностью совместимы для выполнения совместных задач, добавил он.

Сегодня выдвижение группировки войск из Российской Федерации завершается. "Сейчас разгружаются два крайних эшелона в Минске и Борисове. К исходу дня все будут в пунктах постоянной дислокации", - сказал министр.

Касаясь белорусско-российских учений "Запад-2021", Андрей Равков проинформировал, что они планируются в соответствии с указаниями, полученными от глав двух государств. "В каком это виде будет - рано говорить, потому что любому крупному учению предшествует кропотливая организационная работа. Эта работа у нас впереди", - отметил министр.

В Совете Республики Андрей Равков представил протокол о внесении изменений в Договор между Беларусью и Россией о военном сотрудничестве от 19 декабря 1997 года. Сенаторы его ратифицировали.

В учении "Щит Союза - 2019", которое прошло 13-19 сентября, приняли участие около 12 тыс. военнослужащих, до 950 единиц боевой техники, а также до 70 самолетов и вертолетов, о чем в соответствии с требованиями Венского документа 2011 года были уведомлены государства - участники ОБСЕ.

От Беларуси в маневрах было задействовано более 4 тыс. человек личного состава, свыше 30 танков, 80 боевых бронированных машин, около 50 реактивных систем залпового огня, орудий и минометов, а также около 15 самолетов и вертолетов.-0-