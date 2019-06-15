Равков: в Беларуси совершенствуется социальная защита военнослужащих срочной службы

15 июня, Борисов /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси совершенствуется социальная защита военнослужащих срочной службы. Об этом заявил сегодня журналистам министр обороны Андрей Равков. Сегодня он принял участие в церемонии принесения военной присяги военнослужащими нового пополнения в 72-м объединенном учебном центре подготовки прапорщиков и младших специалистов под Борисовом, передает корреспондент БЕЛТА.

Более 1 тыс. новобранцев принесли присягу в 72-м ОУЦ в Печах В соединениях и воинских частях Вооруженных Сил Беларуси проходят торжественные мероприятия, посвященные принятию военной присяги новым пополнением.

По словам министра, наряду с оснащением войск современными образцами вооружения и военной техники, в Вооруженных Силах приоритетное внимание уделяется повышению мотивации военнослужащих. С этой целью вносятся изменения в законодательство. В частности, в этом году денежное довольствие военнослужащих срочной службы увеличено более чем в два раза, разработана и внедрена новая форма одежды, непрерывно прорабатываются предложения о совершенствовании социальной защиты этой категории военнослужащих.

В стадии реализации находится инициатива, гарантирующая молодым людям, которые до службы в армии работали, сохранение рабочего места вне зависимости от формы собственности организации-нанимателя. Ранее таким правом пользовались только те, кто работал в государственных организациях. "Естественно, будет определен ряд мер по повышению ответственности молодых людей за уклонение от воинской службы, потому что есть определенные вещи, которые необходимо отрегулировать законодательно. Это работа долгая, сложная, поэтапная. Мы действуем в соответствии с распоряжением главы государства. Думаю, в ближайшее время законопроект будет представлен в парламент для рассмотрения", - подчеркнул Андрей Равков.

"Для мотивации к службе мы предусматриваем ряд моментов в проекте закона. Сейчас он находится на согласовании в государственных органах. Будут предусмотрены некоторые меры по уменьшению количества отсрочек, законодательно закреплены такие мотивационные вещи, как определенные привилегии при предоставлении места в общежитии на время обучения, обучении на подготовительных курсах за счет республиканского бюджета, предоставлении права выбора места работы при распределении и другие", - отметил министр.-0-

Фото Андрея Покумейко