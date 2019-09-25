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25 сентября 2019, 16:26

Равков вручил орден офицеру, спасшему при взрыве гранаты срочника

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр обороны Андрей Равков вручил орден "За личное мужество" старшему лейтенанту Дмитрию Филиповичу, который в марте спас солдата-срочника при взрыве боевой гранаты в окопе. Офицер сегодня получил награду из рук министра в музее Великой Отечественной войны, передает корреспондент БЕЛТА.

Как рассказал Дмитрий Филипович, военнослужащий, которого он спас, уже закончил обучение: "Учился он на командира отделения. По распределению уехал служить в 120-ю отдельную механизированную бригаду". По словам офицера, после данного случая он стал еще более уверен в том, что правильно выбрал профессию.

Орденом "За службу Родине" III степени министр наградил начальник штаба - первого заместителя командующего войсками Западного оперативного командования генерал-майора Руслана Косыгина, командира 361-й базы охраны и обслуживания полковника Андрея Расюка, начальника ракетных войск - начальника отдела ракетных войск и артиллерии Северо-западного оперативного командования полковника Руслана Чехова. Орден Почета был вручен заместителю директора РУП "Институт "Военпроект" Сергею Павленко. Директору данного предприятия присвоено почетное звание "Заслуженный строитель Республики Беларусь", а начальнику Главного штаба - первому заместителю командующего ВВС и войсками ПВО генерал-майору Сергею Трусу - почетное звание "Заслуженный специалист Вооруженных Сил Республики Беларусь".

Как сообщалось, 14 марта во время планового занятия по огневой подготовке в учебном центре в Печах 24-летний военнослужащий-срочник Павел Ботяновский уронил боевую гранату РГД-5 в окоп. Руководитель занятия - старший лейтенант Дмитрий Филипович - попытался выбросить гранату, и она упала в угол. Офицер закрыл подчиненного своим телом. Оба военнослужащих получили незначительные травмы ног, им была оказана первая медицинская помощь. Позже обоих доставили для лечения в Минск.

Уже в столичном военном клиническом медцентре офицер рассказывал, что после взрыва его первая мысль была не о себе: "Первое, что пришло в голову, - как здоровье у солдата. А о себе не думал". На бронежилете офицера в районе спины остались отметины от осколков.

Родом Дмитрий Филипович из деревни Париж в Поставском районе, ему 32 года. В 2006 году призвался на срочную службу в учебный центр в Печах - в 307-ю гвардейскую школу. Был солдатом, остался на контракт, потом стал прапорщиком, затем - офицером. У него есть супруга и двое детей.

Указ №275 о присуждении государственных наград Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал в июле. В списке из более 80 награжденных был и командир учебной мотострелковой роты 307-й гвардейской школы подготовки специалистов мотострелковых и десантных подразделений 72-го гвардейского объединенного учебного центра подготовки прапорщиков и младших специалистов Дмитрий Филипович.-0-

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