Равные возможности в образовании и развитии - одно из важнейших достижений суверенной Беларуси

28 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Равные возможности для получения образования и саморазвития для каждого стали одним из важнейших достижений суверенной Беларуси. Такое мнение в беседе с корреспондентом БЕЛТА высказала ректор Гродненского государственного университета имени Янки Купалы Ирина Китурко.

"Самое главное достижение страны - это наш суверенитет, наша независимость. Мы не просто сохранили страну, но и развиваем ее, совершенствуем во всех сферах и, что очень важно, делаем это в мирных условиях", - отметила Ирина Китурко. Она подчеркнула, что один из примеров - это система образования, которая развивается в русле развития всей страны.

"Для каждого обеспечены равные возможности для получения образования, самосовершенствования, становления как личности и профессионала - это также одно из важнейших достижений нашей страны. Все это видно и на примере нашего университета. Сегодня мы имеем возможности выявлять, раскрывать и реализовывать потенциал обучающихся, начиная от уровня среднеспециального и заканчивая последипломным образованием и подготовкой кадров высшей научной квалификации", - рассказала ректор ГрГУ им. Янки Купалы. По ее мнению, поддержка системы образования, внимание к развитию каждого человека ощущаются на всех уровнях. Речь в том числе о финансировании проектов, выделении средств на оборудование, о строительстве, развитии инновационной инфраструктуры на республиканском и местном уровнях. По поручению Президента, например, возводится 13-этажное общежитие для студентов вуза, новоселье планируют справить к новому учебному году.

По словам Ирины Китурко, важным остается обеспечение молодых специалистов первым рабочим местом. Все чаще выпускников распределяют на те предприятия, где они уже работают. "Это результат практикоориентированного подхода в образовании, персонификации учебной траектории каждого студента. Университет зачастую выпускает специалиста уже с трудовой книжкой, опытом, не только со знаниями по специальности, но и современными компетенциями, позволяющими коммерциализировать результаты своей деятельности. Это требование сегодняшнего дня. Студенты проходят практику там, где будут работать, дипломные работы пишут в интересах работодателя", - подчеркнула ректор и сказала, что дальше все зависит от человека, но тот, кто хочет работать и совершенствоваться как профессионал и личность, всегда будет востребован.

"Важно при этом чувство ответственности каждого за будущее страны. Мы едины - в этом наша сила! Важно правильно оценивать достижения страны, делать все для сохранения и приумножения всего лучшего, что у нас есть. А проблемы, которые были и будут, всегда можно решить созидательным путем", - заключила Ирина Китурко.-0-