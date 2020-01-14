Раз в год: в таможне напомнили порядок возмещения пошлин при ввозе авто по указу №140

14 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Возмещение таможенных пошлин, налогов при ввозе транспортного средства по указу №140 предоставляется однократно в течение одного года со дня выпуска этого средства в свободное обращение. Такая информация размещена на сайте Гродненской региональной таможни, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Указом №140 предусмотрено возмещение из республиканского бюджета 50% таможенных пошлин, налогов, подлежащих уплате при ввозе на территорию Беларуси транспортных средств для личного пользования таким категориям граждан, как инвалиды I или II группы, родители (усыновители, удочерители) в многодетных семьях.

Возмещение таможенных пошлин, налогов предоставляется однократно в течение одного года со дня выпуска транспортного средства в свободное обращение, подчеркнули в таможне. "В данном случае речь идет не о календарном годе, а о годе, исчисление которого начинается со дня предыдущего выпуска транспортного средства в свободное обращение с возмещением. Например, если транспортное средство ввезено и выпущено в свободное обращение с возмещением 1 мая 2019 года, то следующее транспортное средство с возмещением можно будет ввезти через год, начиная с 2 мая 2020 года", - подчеркнули в Гродненской региональной таможне.

Действие указа №140 распространяется на транспортные средства, которые выпущены в свободное обращение в Беларуси с 13 апреля 2019 года.-0-