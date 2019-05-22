Раздел по профилактике преступлений против половой свободы детей появится на pomogut.by

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Блок, посвященный профилактике и предупреждению преступлений против половой неприкосновенности или половой свободы детей, появится на интернет-ресурсе pomogut.by . Об этом сегодня сообщил журналистам заместитель начальника главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Дмитрий Цаюн, передает корреспондент БЕЛТА.

"При поддержке представительства ЮНИСЕФ в Беларуси МВД завершает разработку второй ветви ресурса pomogut.by. Блок будет содержать информацию для различной аудитории по проблематике противодействия педофилии. Предусматривается наполнение тематических блоков как для малолетних и несовершеннолетних, так и для взрослых посетителей - родителей, педагогов, медиков, психологов и других. В перспективе планируется внедрить использование данного ресурса в образовательном процессе учебных заведений", - сказал Дмитрий Цаюн.

С 2012 по 2018 год количество преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, выявленных подразделениями по наркоконтролю и противодействию торговле людьми, увеличилось почти в 22 раза - с 38 до 831, число потерпевших выросло в 5 раз. В январе-апреле этого года зафиксировано более 340 подобных преступлений.

По словам представителя МВД, в Беларуси растет число потерпевших мальчиков - в 2018 году треть жертв педофилов была мужского пола.-0-