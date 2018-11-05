Раздельный сбор мусора как важный инструмент улучшения экологии - интервью

В Беларуси осенью начался новый этап республиканского экоконкурса среди школ "Героям петь легко" - экспертное жюри приступило к оценке работ. Цель социальной инициативы - привлечь внимание к раздельному сбору мусора. О том, почему проблема мусора как никогда актуальна для Беларуси сейчас и как ее решение поможет улучшить экологическую ситуацию в целом, корреспондент БЕЛТА беседовал с организатором экоконкурса, представителем общественного движения "Цель 99", директором ГУ "Оператор вторичных материальных ресурсов" Натальей Гринцевич и амбассадорами конкурса, телеведущими, солистами группы DaVinci Денисом Дудинским и Катериной Раецкой.

- Почему многие страны отказываются от захоронения бытовых отходов в пользу переработки мусора? Неужели мусорная угроза настолько велика в мире, у нас в Беларуси?

Наталья Гринцевич: Население Земли потребляет с каждым годом все больше, а значит, все больше выбрасывает мусора. Темпы роста бытового мусора вселяют тревогу.

Сегодня каждый белорус выбрасывает примерно 350 кг бытовых отходов за год. Это в два раза больше, чем 15 лет назад. К тому же состав мусора кардинально изменился. Еще совсем недавно домашняя мусорная корзина содержала в основном пищевые и бумажные отходы, старая одежда была из натуральных тканей, а техника в мусоре почти не оказывалась.

Современный бытовой мусор - это разнообразный пластик, искусственные материалы, из которых сделана упаковка, одежда, домашние вещи, батарейки, электроника. При захоронении эти вещи разлагаются сотни лет, а может, и больше, выделяя токсичные вещества в почву, воду и воздух. Полиэтиленовый пакет, который послужил вам 20 минут, останется на мусорном полигоне и через 100 лет. При этом многие бытовые отходы можно переработать, пустить в дело и благодаря этому сократить объемы захоронения мусора. И к тому же сэкономить природные ресурсы. Переработка отходов - это необходимость сегодня.

- Наталья Алексеевна, вы упомянули, что состав бытовых отходов стал более сложным и токсичным. Неужели все они подлежат переработке? Или полигонов все-таки не избежать?

Наталья Гринцевич: В бытовых отходах белорусов содержится примерно 25% вторичных материальных ресурсов - отходов стекла, бумаги, пластика, изношенных шин, старой бытовой техники, из которых можно получить сырье для производства новых вещей.

Например, картонная и бумажная упаковка идет на производство новой бумаги, тетрадей, целлюлозной добавки для асфальтобетона. Стеклобой - это ценное сырье для изготовления новых стеклянных бутылок, строительных материалов, керамической плитки и даже краски для дорожной разметки. Пластик, рассортированный по видам и цветам, переплавляют и используют для производства новой пластиковой упаковки, пластмассовых изделий для дома, строительных товаров, синтетического волокна. Изношенные шины в Беларуси используют повторно как топливо на цементных заводах, в производстве резиновых покрытий для спортивных площадок.

За прошлый год мы отправили на переработку 17% коммунальных отходов. Увеличить этот показатель поможет раздельный сбор мусора. Чтобы перерабатывать более 25% коммунальных отходов, нужно внедрить новые методы использования отходов - компостировать растительные отходы, производить из отходов топливо. Но полностью избежать полигонов отходов не получится. Мусор не может бесследно исчезнуть.

- А как насчет опасного мусора: батареек, аккумуляторов от бытовой техники, люминесцентных ламп?

Наталья Гринцевич: Такие опасные вещи, пришедшие в негодность, ни в коем случае нельзя выбрасывать в общий мусор. Отработанные батарейки и аккумуляторы содержат токсичные тяжелые металлы: кадмий, свинец, ртуть, цинк. А в люминесцентных лампах содержатся ядовитые пары ртути. Батарейки и люминесцентные лампы необходимо выбрасывать в специальные контейнеры в магазинах - местах их продажи. Их отправят на переработку и безопасное обезвреживание на заводы.

Опасные компоненты, как и полезные ресурсы, находятся в старой бытовой технике. Ее необходимо сдавать в пункты приема или заказывать услугу вывоза ненужных телевизоров, стиральных машин и другой крупной техники из дома.

- Какую пользу приносит раздельный сбор мусора с точки зрения экологии? Разве переработка отходов - экологически чистый процесс?

Наталья Гринцевич: Переработка отходов в сырье - это самый экологический способ обращения с мусором. Собирая отдельно содержащиеся в бытовых отходах вторичные ресурсы, мы сокращаем объемы мусора, поступающего на захоронение, а значит, снижаем загрязнение почвы, воды, воздуха.

Раздельный сбор отходов и их переработка экономят природные ресурсы, которые расходуются на производство новых вещей, - древесину, нефть, другие полезные ископаемые. Важно и то, что производства, использующие вторичное сырье взамен исходного, всегда более "чистые". Например, при производстве бумаги из макулатуры уменьшается потребление воды. При производстве стеклянных бутылок из стеклобоя в воздух поступает гораздо меньше выбросов, чем при производстве стекла из природного сырья.

Катерина Раецкая: С моей точки зрения, делать все возможное для того, чтобы уменьшить горы мусора, отправляя бытовые отходы на переработку, - задача каждого из нас. Это позволит сэкономить природные ресурсы и снизить расход энергии. Ко всему прочему, хочется привлечь внимание не только к сортировке отходов, но и к осознанному потреблению. Конечно, собирать мусор раздельно - это не всегда удобно. Но это необходимо делать всем вместе, чтобы потом не жаловаться на плохой воздух и грязную воду в городах.

- Катерина, Денис, мы знаем, что вы часто путешествуете и успели побывать во многих странах мира. Что вы можете сказать о процессе сортировки бытовых отходов за рубежом?

Денис Дудинский: Мы с Катей буквально недавно вернулись из Италии. Первое, что увидели, сойдя с трапа самолета, - контейнеры для раздельного сбора мусора! Затем хозяин съемной квартиры с порога предупредил нас о требовании сортировать мусор и рассказал о правилах сортировки. В Нидерландах и Германии, например, любой собственник, сдающий в аренду жилье, проверяет, как квартиросъемщики формируют мусорную корзину, чтобы не получить штраф. Разноцветные контейнеры можно увидеть на улицах, у придорожных кафе и торговых центров, на парковках и возле жилых домов в любых европейских городах. С особой придирчивостью к сортировке мусора относятся в Германии: здесь изначально стараются разделить отходы по максимуму - есть отдельные баки для сбора белого, зеленого и коричневого стекла.

Катерина Раецкая: Я бы хотела добавить, что в странах, где раздельный сбор отходов вошел в привычку, в принципе нет общих урн - все они разделены по цвету, каждая имеет свое предназначение. Где-то идут целые спектакли на эту тему, создаются инсталляции. Аэропорт Стамбула - яркий пример: на пограничной зоне стоит большой макет планеты, загрязненной мусором. Все это говорит о развитой культуре раздельного сбора бытовых отходов и не может не радовать.

- Наталья Алексеевна, вы, как руководитель ГУ "Оператор вторичных материальных ресурсов", не понаслышке знаете, как обстоят дела с раздельным сбором мусора в Беларуси. Поделитесь, что в стране делается для воспитания культуры правильного обращения с бытовыми отходами?

Наталья Гринцевич: Для раздельного сбора отходов предусмотрены специальные контейнеры: для стекла, пластика, бумаги и картона. Всего по стране в жилом секторе установлено около 84 тыс. контейнеров для сбора вторичных ресурсов. Но чтобы такие контейнеры были доступны на удобном расстоянии для всех жителей страны, их количество необходимо увеличить в два раза. В магазинах уже стали приметными контейнеры для сбора батареек, ламп. Работает сеть из 1600 приемных заготовительных пунктов вторсырья, в которые можно сдавать макулатуру, отходы стекла, пластиковую упаковку, старую бытовую технику и получать вознаграждение. Таким образом, у жителей страны есть альтернативные способы сбора и сдачи вторичных ресурсов на переработку.

В 2020 году планируем внедрить в стране залоговую систему сбора пластиковой, стеклянной, алюминиевой упаковки. Такой способ сбора станет экономическим стимулом для каждого жителя страны не выбрасывать вторичные ресурсы в мусор. Опыт стран, внедривших залоговую систему сбора упаковки, показывает, что уже спустя год ее работы в переработку будет возвращаться более 70% всей упаковки.

Контейнеры и приемные пункты - это то, что видят жители. Но это не вся инфраструктура, которая создана и развивается в стране для того, чтобы отходы обретали вторую жизнь. Работают и строятся линии по сортировке отходов, мусороперерабатывающие заводы.

- А как раздельный сбор мусора регулируется на законодательном уровне? Предусмотрены ли специальные государственные программы?

Наталья Гринцевич: В 2017 году правительство утвердило Национальную стратегию по обращению с твердыми коммунальными отходами и вторичными материальными ресурсами в Республике Беларусь на период до 2035 года. Ее цель - обеспечить сокращение объемов захоронения коммунальных отходов до 50% от объемов их образования. Задачи и меры по минимизации захоронения коммунальных отходов, повышения уровня их использования установлены государственной программой "Комфортное жилье и благоприятная среда" на 2016-2020 годы.

- В поддержку государственным программам создаются социальные инициативы, поощряющие белорусов собирать мусор раздельно. Какие кампании вы организовали и собираетесь организовать, чтобы привлечь внимание к проблеме раздельного сбора отходов?

Наталья Гринцевич: Многим известны наши информационные кампании: "Наша забота, а не енота", мотивирующая к раздельному сбору отходов, "Тетрис. Играй по правилам" в пользу правильного обращения со старой бытовой техникой, просветительский проект "Вторая жизнь" с серией публикаций по разнообразным вопросам обращения с отходами, кампания "Переработка в Беларуси есть" с рекламой в виде просветительской инфографики. Для работы с населением и обратной связи мы используем собственные каналы коммуникации: информационный сайт движения "Цель 99", Youtube канал target99 Belarus, сообщества "Цель 99" ВКонтакте и Facebook. В дальнейшем основной упор сделаем на образовательную работу с подрастающим поколением. Вот сейчас как раз проходит детский экоконкурс среди школ "Героям петь легко".

- Расскажите, пожалуйста, о последнем проекте подробнее.

Наталья Гринцевич: Движение "Цель 99" и ГУ "Оператор вторичных материальных ресурсов" объявили конкурс среди школ Беларуси на лучший клип про раздельный сбор отходов на полюбившуюся многим песню "Чтобы планету нам спасать". Накануне старта конкурса мы отправили во все школы страны диски с подготовленным экологическим видеоуроком "Школа юных экоменов" и предложили учителям с его помощью провести с детьми информационные часы об ответственном отношении к отходам и раздельном сборе отходов. Такие информационные часы со школьниками по борьбе с мусором - обязательный этап, который необходимо было пройти школам, чтобы принять участие в республиканском конкурсе "Героям петь легко".

Сейчас вместе с Катериной Раецкой и Денисом Дудинским обрабатываем ролики участников. Более 400 школ приняли участие в конкурсе. Значит, большинству не безразличен мир, в котором мы живем, и то, что мы делаем, - правильно.

- Почему в последнее время вы делаете упор именно на детских социальных инициативах?

Наталья Гринцевич: Мы запустили конкурс среди школьников, потому что понимаем: дети легче, чем взрослые, воспринимают что-то новое, правила сортировки отходов для них - это увлекательная игра. Участие в конкурсе будет хорошим воспитательным мероприятием для детей, после которого они смогут повлиять и на своих родителей - станут проводниками идей ответственного отношения к мусору.

Катерина Раецкая: Нам часто говорят, что пора формировать у себя хорошие привычки, а мы оправдываемся - во взрослом мире это делать некогда. У школьников для формирования привычек и понимания пользы, которую они приносят, времени намного больше. Всю важную информацию детям можно дать в игровой форме, но объясняя причину и следствие. В детстве все хотят быть героями, спасателями, суперменами, а стать экоменом - это одна из самых почетных миссий, ведь этот герой борется за чистоту мира!

- Спасибо за интересную беседу и удачи Вам!

Александр КАРАБЛИКОВ,

БЕЛТА.-0-