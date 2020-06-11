"Раздышаться" после COVID-19: реабилитолог о восстановлении легких

Люди, перенесшие COVID-19 в тяжелой или среднетяжелой форме, даже после того, как вылечились, некоторое время жалуются на одышку. Порой небольшие физические нагрузки могут приносить дискомфорт. Поэтому после длительной болезни важно "раздышаться", восстановить работу легких в полном объеме. Для таких пациентов в каждом регионе предусмотрены реабилитационные центры, специалисты которых помогают вернуться к полноценной жизни. Какие предлагают методики и применимы ли они в домашних условиях, рассказал корреспонденту БЕЛТА директор РНПЦ медицинской экспертизы и реабилитации, заслуженный деятель науки Беларуси, доктор медицинских наук, профессор Василий Смычек.

- Последствия COVID-19 малоизученны, существует множество теорий. Вместе с тем, по вашей информации, восстанавливаются ли легкие после пневмонии? Сколько может длиться этот процесс?

- После пневмонии, в том числе обусловленной COVID-19, легкие восстанавливаются. Если фиброз (образование рубцовой ткани), который приводит к нарушению дыхательной функции, еще не сформировался, безусловно, восстановление произойдет полностью. Более того, даже если фиброзная ткань в легких все же есть, после реабилитации эти явления минимизируются. И чем раньше начинается реабилитация, тем лучше. Поэтому ее сегодня начинают еще в реанимации, продолжают в профильном отделении стационара, а затем на амбулаторном этапе и в домашних условиях.

С последствиями ковидной пневмонии бороться следует. Если это действительно не резко выраженный фиброз, то прогноз благоприятный. Однако относительно отдаленных последствий заболевания COVID-19 и того, насколько будет восстановлена легочная ткань, замечу: таких данных нет ни у нас в стране, ни в мире, потому что еще не прошел достаточный период времени, чтобы об этом говорить.

- Фиброз легких возникает только у тех пациентов, которые тяжело перенесли COVID-19? Насколько это серьезное последствие?

- Говоря простыми словами, при фиброзе легочная ткань переходит в другое состояние - в соединительную, рубцовую. В результате она уже не выполняет свою функцию, поэтому у человека появляется одышка, быстрая утомляемость. Стоит заметить, что не обязательно ковидная пневмония закончится фиброзом в легких. Перерождение легочной ткани может произойти и после обычной пневмонии либо других инфекций.

Рубцовая ткань может быть ограничена очень небольшим участком. Возможно, человек живет и даже не подозревает об этом. В ряде случаев это случайная находка при каком-либо выполненном диагностическом исследовании. Понятие фиброза появилось не вчера, а существует уже очень много десятилетий, если не столетий. Сейчас об этом заговорили так широко лишь потому, что инфекция COVID-19 накрыла весь мир.

Если фиброзная ткань образовалась, это явление нужно минимизировать путем различных реабилитационных мероприятий, дыхательных упражнений, которые улучшат функцию легких, увеличат их жизненную емкость, помогут выходу отделяемого из альвеол легких и дыхательных путей.

- Сегодня есть разные мнения насчет того, какой след оставит коронавирус у пациентов, у которых болезнь протекает в бессимптомной форме. Как вы считаете, могут ли в этом случае возникнуть необратимые поражения в легких?

- Необратимых поражений в легких у пациентов, которые переносят ковидную инфекцию бессимптомно, нет. О тяжелых последствиях фиброзного плана речь не идет. Могут возникнуть определенные изменения, но в процессе лечения и реабилитации они проходят.

На реабилитацию в стационары направляют тех пациентов, которые перенесли инфекцию в тяжелой или среднетяжелой форме. При легком течении не требуется интенсивная реабилитация, люди сразу возвращаются на работу. К слову, около 80% из тех пациентов, которые проходят реабилитацию в нашем центре, по ее окончании приступают к труду. Часть пациентов выписываем с открытым листком нетрудоспособности для продолжения лечения и реабилитации в амбулаторных условиях. Эффект от реабилитационных мероприятий очень хороший, поэтому позже, я думаю, будем выписывать сразу на работу еще больше людей.

- Есть ли доказанные приемы, позволяющие на этапе реабилитации минимизировать остаточные явления в легких после ковидной пневмонии, или этот вопрос еще малоизучен?

- Нет, почему же. На 100% доказано, что чем раньше начинаются реабилитационные мероприятия, тем лучше эффект: минимизируются последствия заболевания, в том числе инвалидизирующие, улучшается общее состояние.

Медицинская реабилитация пациентов, будь то ковидная пневмония, инфаркт, инсульт или другое тяжелое заболевание, проходит в несколько этапов. Лечебно-реабилитационный этап начинается с реанимации или профильного (пульмонологического, неврологического и др.) отделения стационара. Затем следует ранняя стационарная медицинская реабилитация. На этом этапе пациентов с последствиями пневмоний переводят, в частности, в наш центр. У нас имеется 110 коек. Завершается реабилитация амбулаторно-поликлиническим и домашним этапами. На каждом из них разработана целая система реабилитационных мероприятий.

Если говорить о том, есть ли какое-либо универсальное упражнение для минимизации последствий заболевания, отмечу: такого не бывает. Каждый человек индивидуален, у каждого свои особенности в плане здоровья, наличия сопутствующих заболеваний, возраста. Ковидная пневмония переносится по-разному. В программу реабилитации входит лечебная физкультура, дыхательная гимнастика, различные психотерапевтические мероприятия, дозированная лечебная ходьба, диетотерапия, поддерживающее медикаментозное лечение. Этот процесс подразумевает под собой комплекс различных мероприятий.

- У вас в центре работают прекрасные специалисты, которые знают, какие методики применять и как найти индивидуальный подход. Какие рекомендации можно дать тем людям, которые хотят заниматься реабилитацией самостоятельно в домашних условиях?

- Мы видим, что люди, которые попадают к нам на реабилитацию, прежде всего нуждаются даже не в медикаментозной поддержке и лечебной физкультуре, а психотерапии. Люди напуганы, астенизированы, истощены, в психологическом плане есть проблемы, поэтому с ними должен работать специалист-психолог. На домашнем этапе можно применять прекрасные методы аутогенной тренировки, в поликлинике и на предыдущих этапах реабилитации должны обучить различным релаксационным техникам, саморасслаблению.

Будет полезна лечебная физкультура, причем в щадяще-тренирующем режиме. Специалисты рассказывают пациентам, как делать комплекс статических и динамических, дыхательных, общеукрепляющих упражнений, которые направлены на улучшение подвижности грудной клетки, способствуют растяжению плевральных спаек, если такие последствия вызвало заболевание. Возможно, этим людям необходима тренировка равновесия и координации.

На домашнем этапе в качестве реабилитационного мероприятия важна дозированная лечебная ходьба с индивидуально подобранным темпом. Кому-то нужно ходить немного быстрее, кому-то медленнее, по ровной местности или с небольшими подъемами и спусками. Следует обучить диетотерапии: что можно, а что не стоит есть после перенесенной ковидной пневмонии. Конечно, важно и поддерживающее медикаментозное лечение, потому что люди среднего и старшего возраста страдают, к сожалению, многими сопутствующими заболеваниями.

Я назвал пару пунктов, которые составляют программу реабилитации на домашнем этапе. Каждый может написать себе план, чем будет заниматься в течение дня, - начиная с лечебной гимнастики и заканчивая остальными мероприятиями.

- Многие специалисты советуют обратить внимание на дыхательную гимнастику, потому что очень важно "раздышать" легкие, вернуть прежний легочный объем. Вместе с тем классические методы, которые выполняются с усилением и сопротивлением на выдохе, могут лишь навредить, если человек столкнулся с коронавирусной пневмонией. Так ли это?

- Действительно, есть такое выражение - "раздышать легкие". На стационарном этапе реабилитации человека обучают лечебной гимнастике, показывают, какие упражнения нужно делать, чтобы восстановить функцию дыхания. Пациенты после 2-3 дней пребывания в нашем стационаре говорят, что им стало легче дышать, грудная клетка начала лучше наполняться воздухом.

В каждом случае специалист назначает индивидуальные занятия, учит правильному вдоху и выдоху. Есть целый комплекс упражнений, которые рекомендуются именно для пациентов после перенесенной пневмонии, обусловленной инфекцией COVID-19. Причем обычными методиками не всегда можно руководствоваться. В отдельных случаях страдает легочная ткань на большой площади, слишком быстро возникают уплотнения, переходящие в фиброз. Поэтому легкие нужно пощадить, а методики применять очень осторожно и индивидуально.

В частности, некоторые рекомендуют надувать шарики, чтобы расправить легкие, улучшить функцию дыхания. Но иногда это может привести к серьезной баротравме легких. Если где-то есть очаги фиброза, уплотнение легочной ткани, надувание шариков может оказаться чрезмерной нагрузкой на легкие.

Сейчас в интервью я бы не стал расписывать комплекс тех упражнений, которые необходимо выполнять, сколько должно быть повторений - все индивидуально. Повторюсь: нет универсального упражнения для всех пациентов. Надо видеть человека, знать его состояние, а затем что-то рекомендовать.

- Полезно ли для легких на этапе восстановления включать в рацион фрукты и овощи, богатые антиоксидантами? Какие продукты помогают бороться с воспалением?

- Не существует ни одного пищевого продукта, способного уничтожить коронавирус или предотвратить его попадание в организм. Допустим, шиповник, лук, чеснок, облепиха, сливочное масло не защищают от инфекции, но употреблять их в пищу очень даже полезно.

Что касается питания пациентов, перенесших это заболевание, есть несколько ключевых моментов. Первое - это питьевой режим. Увлажненная слизистая - первый барьер на пути вируса. Хотя сегодня четких рекомендаций по количеству воды, которую должен выпивать человек, Всемирная организация здравоохранения не дает, считается, что нужно не менее 25 мл на 1 кг веса в сутки. Если, скажем, человек весит 80 кг, это не менее 2 л.

Для клеточных мембран очень полезны Омега-3 жирные кислоты, которые обеспечивают строительные блоки для производства противовоспалительных гормонов - эйкозаноидов, благоприятно влияющих на иммунную систему. Поэтому необходимо употреблять морскую рыбу (палтус, лосось, тунец, макрель, сардина), льняное масло.

Кроме того, пациентам, перенесшим ковидную пневмонию, полезен витамин D, полноценным источником которого являются рыба, яйца, субпродукты, лесные грибы, молочные продукты. Источники животного белка - мясо, птица и др. - тоже очень важны. Вместе с тем следует исключить жареные, соленые, острые продукты, мучные изделия, сдобную выпечку - все это не самым лучшим образом влияет на желудочно-кишечный тракт и в целом на состояние организма. Такая же рекомендация и в отношении алкоголя.

- Правда, что скандинавская ходьба позволяет лучше раскрываться легким? Можно ли после перенесенной ковидной пневмонии уходить с головой в спортивные тренировки?

- Безусловно, скандинавская ходьба позволят раскрыться легким, увеличивает их экскурсию, улучшает дыхательную функцию. Это хороший метод реабилитации, применять его можно, но и здесь важна осторожность. Следует советоваться со специалистом: какой выбрать темп ходьбы, дистанцию, местность должна быть ровной или с подъемами и спусками. Что касается физической активности, то окунаться в нее с головой нельзя, это и не получится. Чрезмерная нагрузка может нанести вред легким, их нужно пощадить.

В зависимости от тех последствий, которые возникли в легких, процесс реабилитации может продлиться от нескольких недель до нескольких месяцев. Что касается именно ковидных пневмоний, у нас слишком небольшой срок наблюдения. Активной реабилитацией таких пациентов мы занимаемся буквально пару месяцев - с апреля.

Между прочим, разработаны и недавно утверждены Министерством здравоохранения протоколы реабилитации пациентов после перенесенной пневмонии, обусловленной инфекцией COVID-19, касающейся всех этапов. Там содержатся и критерии эффективности реабилитации. Протоколы предназначены для врачей. Пациент сам вряд ли сможет оценить состояние сердечно-сосудистой, дыхательной систем, психической сферы, общее состояние.

- Эти протоколы разрабатывали на основе собственного опыта или учитывали международный?

- Мы разрабатывали их по заданию Минздрава. Безусловно, учитывали и международный опыт, привлекали специалистов не только нашего учреждения, но и кафедр реабилитации, физиотерапии, пульмонологии. Работали специалисты, глубоко владеющие этими вопросами. В протоколах прописано, какие методы следует применять, сколько процедур и повторений того или иного упражнения должно быть в день. Это подробная, пошаговая инструкция.

Кроме того, вышло подготовленное нами пособие для врачей по медицинской реабилитации пациентов, перенесших пневмонию, обусловленную этой инфекцией. Надеюсь, это пособие станет полезным для тех медиков, которые занимаются реабилитацией этой категории людей.

- Есть ли смысл обращаться в поликлинику, чтобы назначили, например, физиотерапевтические процедуры?

- В поликлинику обращаться, безусловно, следует. Ведь наряду с домашним этапом важна реабилитация и на амбулаторно-поликлиническом: хорошо бы пройти курс определенных физиопроцедур, получить консультацию по лечебной физкультуре, возможно, психотерапии и др.

Себя нужно беречь и любить. Следует внимательно прислушиваться к организму, учитывать советы специалистов и тогда качество жизни будет повышаться.

Вне эпидемической ситуации, связанной с COVID-19, Республиканский научно-практический центр медицинской экспертизы и реабилитации занимается медицинской реабилитацией пациентов после завершенного радикального лечения злокачественных опухолей молочной железы, органов женской половой сферы и других онкологических заболеваний. РНПЦ - единственный специализированный центр в республике по этому профилю. Сейчас он перепрофилирован на прием пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию в тяжелой или среднетяжелой форме. Центр расположен в живописном лесном массиве на берегу искусственного озера, в 10 км от городской черты (поселок Городище). Умеренный климат средней полосы, красивый пейзаж, смешанный лес, чистый воздух создают благоприятные условия для проведения реабилитации.

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