Разговор на языке ультиматума с белорусским народом и властью недопустим - Щекин

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Разговор на языке ультиматума с белорусским народом и властью недопустим. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал кандидат философских наук, доцент, заведующий отделом социологии государственного управления Института социологии НАН Николай Щекин.

"Надо менять концепцию развития и безопасности. Отсидеться уже не получится и малодушие неприемлемо. Очевидно, что в покое нас не оставят. Нам предстоит защитить себя от диктата, шантажа и политической инквизиции Запада. Против нас проводится гибридная (холодная) война с применением проверенных и новых методов, но с элементами экспортного экстремизма. Мы должны понять, что вероятность использования военных действий в мире возросла. И только наличие политической воли власти позволяет избежать навязываемых извне процессов, которые направлены на гражданское столкновение. Президент своими действиями смог методично отделить здравомыслящее большинство, выступающее за стабильную, уверенную и независимую Беларусь в союзе с Россией, от экстремистского меньшинства, нацеленного на разрушение страны", - сказал Николай Щекин.

По его мнению, единственным продолжением политики государства является диалог. "Диалог в развитии белорусского общества имеет свою историческую традицию, является национальным символом, своего рода брендом, визитной карточкой власти - Всебелорусское народное собрание, постоянно действующие семинары, прямые телефонные линии, встречи депутатов с избирателями. Но для диалога необходим ряд условий - наличие гражданского миропорядка, который сейчас торпедируется хунтой и западными странами, и государственность в понимании эволюционного движения вперед и в осознании ответственности перед страной. Выдержка и терпение, самокритичность, взаимоуважение и честность перед собой, а также видение образа будущего должны быть в основе любого диалога. Стало очевидным, что диалог не нужен ни лидерам западных стран, ни альтернативщикам. И Европейскому союзу сотрудничество с Беларусью не нужно. И, к сожалению, как показывает опыт в других странах, не исключены провокации со стороны радикально настроенных", - отметил эксперт.

Николай Щекин подчеркнул, что все призывы к введению санкций против Беларуси должны расцениваться как агрессивное вмешательство во внутренние дела страны. "Беларусь всегда выступала против насилия. Разговор на языке ультиматума с белорусским народом и властью недопустимы. Всякая попытка взорвать ситуацию должна пресекаться в соответствии с законом, независимо от статуса и политических убеждений, во имя свободы и независимости. Государство обязательно должно сберечь чувство самосохранения, в противном случае мы потеряем Синеокую", - добавил он.-0-