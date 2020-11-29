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29 ноября 2020, 21:14

Разговоры о смене национального флага Беларуси кажутся мне абсурдными - Марзалюк

Фото из архива
Фото из архива

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Разговоры о смене национального флага Беларуси являются абсурдными. Такое мнение в эфире программы "Неделя" на канале СТВ высказала двукратная чемпионка Европейских игр, многократный призер чемпионатов мира и Европы по женской борьбе Василиса Марзалюк, сообщает БЕЛТА.

"Надо ценить, то, что имеем, а разговоры о том, чтобы поменять флаг, выглядят для меня абсурдными. Суверенная Беларусь ассоциируется у меня с красно-зеленым флагом, а мне многие пишут, какая тебе разница, под каким флагом выступать, а я всю жизнь выступала под красно-зеленым флагом, моя Беларусь под красно-зеленым флагом, и я много раз носила этот флаг в руках, и горжусь этим. И я надеюсь, что на Олимпиаде тоже смогу выступить под этим флагом", - отметила спортсменка.

Говоря об обращении известных белорусских спортсменов к общественности, Василиса Марзалюк подчеркнула, что, подписывая его, хотела выразить свое мнение, отношение к спорту и ситуации, которая сложилась в настоящее время. "И, естественно, нам захотелось защитить свое дело, профессию и олимпийское движение в нашей стране. В связи с этим письмом мне пишут много неприятного, но ко многому я была готова. Но на самом деле достаточно много и поддержки, и я ее ощущаю. Спорт должен объединять и быть вне политики, но, несмотря на это, люди по-разному реагируют на наше обращение. Но поддерживает нас очень много людей, но из-за того, что происходит давление через интернет, многие не хотят открыто это делать", - рассказала она.

Двукратная чемпионка Европейских игр сообщила, что своим обращением белорусские спортсмены пытаются также отстоять интересы Национального олимпийского комитета Беларуси. "Надеемся, это нам удастся, и проблем будет меньше. В НОК поступило несколько писем от фонда спортивной солидарности, комитет в свою очередь пытается разобраться в ситуации на счет каждого отдельного случая. Возможно, где-то с людьми поступили несправедливо, НОК дает оценку этому и пишет ответ в Международный олимпийский комитет. Все это, действительно, большая опасность для нас, так как при самом худшем варианте развитий событий НОК могут лишить олимпийской аккредитации, а это значит, что спортсмены не смогут от лица нашей страны поехать на Олимпийские игры, либо же если только под нейтральным флагом Международного олимпийского комитета", - пояснила Василиса Марзалюк.-0-

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