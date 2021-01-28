Ражанец: в числе главных целей пятилетия - рост благосостояния граждан

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В числе главных целей пятилетия - рост благосостояния граждан. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказала заместитель председателя Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Палаты представителей Валентина Ражанец.

"Программа социально-экономического развития страны на пятилетку - проект комплексный. Ключевыми приоритетами определены счастливая семья, сильные регионы, интеллектуальная страна, государство-партнер. Главная цель пятилетия - обеспечить социальную стабильность в обществе, рост благосостояния граждан. Этому будет способствовать качественный рост экономики, наращивание социального капитала, создание комфортных условий для жизни, работы, самореализации", - сказала Валентина Ражанец.

По словам парламентария, важно, что повышенное внимание уделяется развитию регионов. "Предусмотрен дифференцированный подход, оказание мер поддержки и стимулирования в зависимости от специализации и потенциала районов. Областные центры, города и районы с населением свыше 80 тыс. жителей станут драйверами в реализации эксклюзивных инвестиционных проектов. В экономическом плане очень важно национальное инвестирование, и для этого важно предусмотреть благоприятные условия", - отметила она.

Валентина Ражанец подчеркнула, что особая роль отводится развитию электроэнергетики как стратегической отрасли. "Программой предполагается дальнейшая экологизация промышленности, развитие цифровых технологий в различных сферах, - рассказала она. - Социальная политика государства и в дальнейшем будет направлена на укрепление института семьи, защиту материнства и детства, введение дополнительных стимулов для рождения в семьях вторых и последующих детей, обеспечение доступности жилья. Еще большее внимание необходимо уделить молодежной политике. Для здорового образа жизни, совершенствования оказания медицинской помощи предлагается много мер, и реализация межведомственных государственных программ будет способствовать достижению этих целей. Предусмотрены реальные инструменты для повышения роли и качества образования, раскрытия культурного потенциала. Все это направлено на дальнейшее поступательное развитие страны".-0-