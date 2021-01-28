Размер детских пособий вырастет с 1 февраля

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси с 1 февраля вырастет размер детских пособий и некоторых других социальных выплат в связи с увеличением бюджета прожиточного минимума (БПМ), сообщили корреспонденту БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.

БПМ с 1 февраля в расчете на месяц установлен в размере Br262,87. Он повысился на 1,8% по сравнению с нормативом, действовавшим с 1 ноября 2020 года по 31 января 2021 года, соответственно увеличиваются и социальные выплаты, в том числе госпособия семьям, воспитывающим детей.

Единовременное пособие при рождении первого ребенка теперь составит Br2628,7 (10 БПМ); при рождении второго и последующих детей - Br3680,18 (14 БПМ). Единовременное пособие женщинам, ставшим на учет в организациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности, с февраля будет выплачиваться в размере Br262,87, пособие семьям на детей в возрасте от 3 до 18 лет в период воспитания ребенка в возрасте до трех лет (ежемесячное) - в размере Br131,44.

Ежемесячное пособие семьям на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей, определяемых законодательством, составит: на ребенка-инвалида - Br184,01, на других детей в семье - Br131,44. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет составляет Br262,87 (с I и II степенью утраты здоровья и с III и IV степенью утраты здоровья до исполнения ребенку 3 лет) и Br315,44 (с III и IV степенью утраты здоровья после исполнения ребенку 3 лет); ежемесячное пособие на ребенка в возрасте до 18 лет, инфицированного ВИЧ, - Br184,01.

Кроме того, с 1 февраля увеличиваются размеры пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет - в связи с ростом среднемесячной заработной платы. На первого ребенка размер пособия составит Br472,92, на второго и последующих детей - Br540,48, на ребенка-инвалида - Br608,04.

Размер этого пособия на первого ребенка составляет 35% от среднемесячной зарплаты работников в республике за квартал; на второго и последующих детей - 40%; на ребенка-инвалида независимо от очередности его рождения - 45%. Они перерасчитываются в связи с ростом среднемесячной заработной платы дважды в год: с 1 февраля и 1 августа.-0-

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