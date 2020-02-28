Размер пенсии человека должен зависеть от его вклада в развитие экономики - делегат съезда ФПБ

28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Размер пенсии конкретного человека должен зависеть от его вклада в развитие экономики. Такое мнение высказал сегодня корреспонденту БЕЛТА делегат VIII съезда Федерации профсоюзов, председатель Могилевской областной организации Белорусского профсоюза работников местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий Павел Жуйков.

Во время выступления на съезде Президент подчеркнул, что пенсионная система не должна руководствоваться уравнительными принципами в формировании начислений. "Этот вопрос требует корректировки на государственном уровне, - подчеркнул Павел Жуйков. - Размер пенсии конкретного человека должен зависеть от его вклада в развитие экономики предприятия, общее дело. В противном случае работник теряет стимул повышать свою квалификацию, учиться на протяжении всей трудовой деятельности".

По словам делегата, уравнительный принцип - это сдерживающий фактор в мотивации работника к качественному и продуктивному труду и, следовательно, в росте его производительности.-0-