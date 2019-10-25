Размещение танков США у границы Беларуси с Литвой вызывает недоумение - депутат

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На фоне миролюбивой политики Беларуси размещение у ее границ с Литвой американской бронетанковой техники и контингента Вооруженных сил США вызывает недоумение. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал заместитель председателя Постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Сергей Бобриков.

Военная доктрина Беларуси носит сугубо оборонительный характер, страна проводит миролюбивую внешнюю политику. "Мы ни одно государство мира не расцениваем как потенциального противника. Более того, Беларусь служит площадкой для переговоров по урегулированию ситуации на востоке Украины. В этой связи эти действия (по размещению техники и контингента. - Прим.БЕЛТА) вызывают еще большее непонимание", - отметил парламентарий.

Он назвал естественной обеспокоенность, которую высказали в Беларуси. "Мы вынуждены рассматривать уравновешивающие меры. В ответ на подобные действия нужно реагировать. Недаром глава государства говорил, что порох нужно держать сухим. Отсюда его поручение - разработать план адекватных мер", - сказал депутат.

Как сообщалось, план поручено разработать госсекретарю Совбеза и министру обороны. В самое ближайшее время он должен быть представлен главе государства.

Лукашенко поручил продумать реагирование на размещение американских танков в Литве у границы с Беларусью По словам государственного секретаря Совета безопасности Беларуси Станислава Зася, в Литву уже прибывают подразделения американской бронетанковой дивизии. При этом местом дислокации выбран полигон Пабраде буквально в 15 км от границы с Беларусью.

Местом дислокации американской бронетанковой техники и контингента Вооруженных сил США выбран полигон Пабраде в 15 км от границы с Беларусью. Это один из самых крупных военных полигонов на территории Литвы. До сих пор американских подразделений в этой стране не было.

Белорусская сторона также высказывала озабоченность по поводу готовящихся масштабных учений НАТО Defender Europe, которые планируется провести весной 2020 года. Ожидается, что в маневрах на территории 10 европейских стран, включая сопредельные Польшу, Литву и Латвию, примут участие военнослужащие 18 государств. Это одни из самых крупных учений за последние 25 лет. В них примут участие около 40 тыс. военнослужащих из 18 стран - членов НАТО. На саммите СНГ в Ашхабаде 11 октября Президент Беларуси высказал обеспокоенность по поводу Defender Europe. "НАТО почему-то решило через буквально несколько месяцев провести у наших границ крупномасштабные учения и задействовать столько тысяч, сколько никогда не задействовало. Это Польша и страны Балтии. Это ненормально. Это не говорит о том, что мир пришел на территорию Европы и очагов таких не возникнет в будущем. Это непонятные учения", - сказал белорусский лидер. В этом же ключе глава государства высказывался и 8 октября на прошедшей в Минске международной конференции "Европейская безопасность: отойти от края пропасти".-0-