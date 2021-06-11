Беларусь готовится к летнему сезону свадеб: выбираем букеты из роз

Букет из роз всегда прекрасен и уместен, поспорить с этим трудно. Но букет букету рознь. От повода, по которому будет вручена цветочная композиция, от личности того, кому преподнесут букет, наконец, от сорта используемых роз зависит итог – радость, признание или скрытое разочарование, недовольство. Выбирайте букет из роз грамотно и дарите окружающим только любовь и счастье.

Какие сорта подходят

В мире насчитывается около 20 тысяч роз, большинство из них подходят для составления букетов. Оптимальными считаются виды с жестким стеблем, стойкие в срезке, долго сохраняющие бутон в полураспустившемся состоянии. Это могут быть:

· Старинные или классические сорта – махровые, с интенсивным ароматом, в чистых оттенках алого, розового и белого (галльские и дамасские розы);

· Современные – это розы, которые вывели путем скрещивания европейских и восточных сортов. Отличаются разнообразием цветов и ароматов, часто лепестки сочетают несколько оттенков, плавно переходящих из одного в другой (флорибунда, английская роза);

· Трендовые – гибридные сорта, поражающие неожиданными цветами, формой и размером бутонов (эквадорские, кенийские, пионовидные, на стеблях более одного метра или кустовые, мелкие).

Какие букеты бывают

Букеты из роз, как и из других цветов, классифицируются по размерам, форме, цветовой гамме. От повода и личных особенностей того, кому предназначен роскошный подарок, зависит выбор вида флористической композиции.

Размеры и цвет

Одиночные эквадорские розы красных оттенков – классические спутники первого свидания. Они выглядят достойно, обладают стойким ароматом, могут храниться до нескольких недель. Также для романтической встречи подойдут небольшие букеты из мелких роз пастельных оттенков.

Объемные букеты от дюжины роз и более уместны на юбилее. Для молодых особ принято выбирать светлые оттенки цветков, для людей в возрасте – от алых до лиловых и бордо.

Праздничные столы на свадьбах, корпоративах, прочих торжествах оформляются невысокими букетами любых оттенков. Иногда цветы укладываются в форме сердца (День влюбленных, свадьба) или забавного зверька (детские праздники).

Букет невесты может быть произвольной формы, но из нежных, некрупных цветков, не отвлекающих внимание от образа самой невесты.

Форма

Розовые букеты бывают:

· круглыми (конусными);

· асимметричными (односторонними);

· линейными (горизонтальными);

· свободной формы.

Круглые букеты – традиционный выбор для женщин и юбиляров. Линейные обычно украшают праздничные столы. Асимметричные, многоярусные, подойдут для неординарных случаев. Свободные по форме букеты универсальны, часто дополняются цветами других видов.

Перечисленные критерии считаются традиционными. Современная флористика отступает от устоявшихся канонов и позволяет составлять необычные, экстравагантные композиции. В каталоге представлены для вдохновения примеры работ креативных мастеров, вы можете заказать букет из роз по собственному эскизу.

Наши профессиональные флористы с душой и вниманием относятся к каждому гостю салона. Мы стараемся создать уникальную, красивую композицию из цветов, которая максимально точно отобразит ваш замысел и порадует того, кто ее получит.

Статья подготовлена по материалам сайта Цветочка.бел

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