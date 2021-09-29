Разные, но объединенные одной целью. Во Дворце Независимости побывали новые экскурсанты

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/.​ Гостями Дворца Независимости сегодня стали две группы экскурсантов, на первый взгляд, никак не связанные между собой - они разного возраста, из разных регионов, принадлежат к разным социальным группам, имеют разный статус в обществе. Одна группа - студенты и преподаватели Белорусского государственного университета, другая - жители Новополоцка, члены Республиканского общественного объединения "Белая Русь". Что между ними есть общего и что привело их во Дворец Независимости? Ответ прост: их всех объединяет чувство патриотизма, стремление быть сопричастными к судьбе своего Отечества, сохранять и развивать свое суверенное, независимое государство.

За такими несколько высокопарными формулировками на самом деле стоят реальные люди с очень искренним желанием жить на родной земле, созидать, создавать основу для благополучного будущего своих детей. Скромные от природы, многие белорусы не привыкли кричать о своем патриотизме на всех углах. Как и громогласно заявлять о своих успехах, достижениях. Вот поэтому для них так важны экскурсии во Дворец Независимости - побывать в его великолепных залах, оценить мастерство и тонкое чувство прекрасного тех, кто создавал символ белорусского суверенитета и государственности. В этих стенах, где практически все создано руками белорусов и из отечественных материалов, где на всех предметах - от громадных люстр до филигранной отделки подлокотников кресел - можно найти истинно белорусские мотивы, здесь многие осознают, что они принадлежат к очень талантливой нации с самобытной культурой, историей и собственным видением будущего.

"Дом правительства - это символ белорусской государственности исторический, а современный такой символ - это Дворец Независимости, - поделился таким мнением с журналистами депутат Палаты представителей Денис Карась. - Отрадно вдвойне, когда данное архитектурное строение доступно для простых граждан. Это действительно стимулирует уровень гражданской активности тех, кто сюда приезжает. Дворец - это место, которое пропитано духом патриотизма".

Парламентарий отметил, что довольно часто сам бывает во Дворце Независимости, а сейчас в рамках инициативы "Импульс единству" пригласил на экскурсию жителей своего избирательного округа - Новополоцка. "Когда приходишь в первый раз, ты просто восхищен масштабами данного сооружения и горд за страну, что у нас это может быть. Со временем, бывая здесь в очередной раз, убеждаешься в одной простой истине: вектор развития нашей страны, выбранный главой государства, - абсолютно правильный", - подчеркнул депутат.

"Восторг! Я впервые здесь. Я представляла, что будет красиво и достойно, но чтобы до такой степени… Я зашла и растерялась, очень впечатляет, это очень красиво", - поделилась восхищением от увиденного доцент кафедры лазерной физики и спектроскопии физического факультета БГУ Людмила Ляшенко. - Не знаю, как можно не гордиться тем, что мы имеем".

Особенно значимо посещение Дворца Независимости для формирования правильного восприятия себя и своей страны для молодого поколения. Студенты, которых сегодня было несколько десятков во Дворце Независимости, признавались, что очень рады побывать в тех залах, где совершается история современной Беларуси, и что они очень гордятся своей Родиной.

​Студенты исторического факультета БГУ Даниил Ярмольчик и Анастасия Недашковская формулируют свои эмоции от посещения Дворца Независимости по-молодежному коротко и емко: "вау", "роскошно". Неподдельный интерес у них вызвал Зеленый зал, ставший уже историческим местом (причем в истории мировой, а не только белорусской). Здесь проходили многочасовые переговоры в Нормандском формате. Те, кто попадает сюда впервые, традиционно делают множество фото за круглым столом, занимая места, где сидели, например, Владимир Путин или Ангела Меркель.

Однако есть ощущение, что у Зеленого зала вскоре появится конкурент по исторической значимости. Буквально вчера в Большом зале переговоров проходило обсуждение фундаментального, основополагающего документа - новой Конституции.

"Мы являемся свидетелями очень важного исторического события - конституционной реформы. Это не значит, что Конституция 1994 года была несовершенна. Но общество изменилось. Тогда все конституции были очень подвержены западноевропейским ценностям, - отметила в беседе с корреспондентом БЕЛТА замдекана по учебно-воспитательной работе юрфака БГУ Анна Бакун. - В 90-х годах каждому государству хотелось заверить мировое сообщество, что именно оно самое демократическое, и потому без разбору перенимались конституционные нормы и положения, которые не совсем нужны были нам". Сейчас, по ее мнению, белорусы осознали себя как нацию, как граждан суверенного, независимого государства. Закрепились в обществе и другие ценности - восточнославянские, что наверняка найдет отражение и в новой Конституции. "У нас свой путь, своя концепция развития государства, о чем постоянно и говорит наш Президент. Почему мы должны оглядываться на кого-то?" - сказала Анна Бакун, объясняя стремление белорусов обновить, актуализировать свой основополагающий документ, исходя из собственных представлений и ценностей.

"Конституция - это свидетельство того, что государство имеет свою историю, своей суверенитет, народ, свою государственную систему. Оно состоялось как государство. Важно в Конституции закреплять национальные ценности, таким образом идентифицируя себя", - убеждена специалист. В этой связи она упомянула понятие "конституционная идентичность", которая уникальная у каждого государства. "На протяжении времени белорусы поняли, каковы их национальные ценности, в чем заключается их национальная сущность, - сказала она. - Это, например, закрепление значения Великой Отечественной войны, брак между мужчиной и женщиной, укрепление роли молодежи".

​К слову, о роли молодежи. Оба преподавателя БГУ - и Анна Бакун, и Людмила Ляшенко подчеркивали, что студенты активно принимают участие в общественной жизни. Не оставались они в стороне и от дискуссии по поводу поправок в Конституцию. На факультетах регулярно проходили диалоговые площадки, где студенты выступали с инициативами, высказывали свою позицию.

Иван Аземша, например, рассуждает о Конституции почти как профессионал. Он - студент юридического факультета БГУ и текст Основного закона изучал досконально. Потому уверен: назрела необходимость изменить многие положения, чтобы Конституция стала более современной, нацеленной на будущее развитие.

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Анна Бакун считает, что сегодняшняя экскурсия во Дворец Независимости, где представители молодого поколения встретились с более взрослыми, опытными людьми - активистами "Белой Руси" из Новополоцка - сыграет важную роль в жизни студентов. "Встреча с единомышленниками всегда укрепляет чувство патриотизма. У нас появляется ощущение, что мы не одни, нас много, просто мы рассредоточены в разных организациях. И то, что ребят сюда пригласили, укрепляет веру, что они нужны стране. Они выстояли в 2020-м году, не поддались на провокации Telegram-каналов, не предали свои убеждения. Это своего рода подарок для них", - сказала Анна Бакун.

БЕЛТА.-0-

Фото Сергея Шелега