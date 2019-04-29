Разработаны проекты концепций шести новых союзных программ

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проекты концепций шести новых союзных программ разработаны и внесены в Постоянный комитет Союзного государства, сообщил сегодня журналистам председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин в пресс-центре БЕЛТА.
"В стадии проработки на перспективу находится ряд новых программ Союзного государства. Шесть новых приоритетных проектов программ уже внесены в Постоянный комитет Союзного государства: "Безопасность-СГ", "Геологоразведка и природопользование", "Аддитивность", "Стволовые клетки-2", "Ускоритель-СПР", "Преодоление", - сказал Александр Шумилин.
/Будет дополнено/.-0-
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