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06 мая 2021, 20:12

Разработчик противораковой ДНК-вакцины: важно обеспечить экономическую доступность препарата

Алекс Шнейдер
Алекс Шнейдер

6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. При производстве ДНК-вакцины "Еленаген" в промышленных масштабах важно обеспечить ее экономическую доступность, заявил журналистам разработчик препарата известный американский ученый, биолог Алекс Шнейдер, передает корреспондент БЕЛТА.

По его словам, сейчас прорабатывается возможность производства вакцины в Беларуси. Речь идет о том, чтобы наладить выпуск уже не в лабораторных условиях, а в промышленных масштабах. "Будем надеться, что Беларусь будет иметь свою производственную площадку, которая сделает препарат экономически доступным. Потому что нам нужно не только найти лечение, но и чтобы страна на этом не разорилась", - сказал Алекс Шнейдер.

Сейчас в Беларуси продолжается реализация научно-исследовательского проекта по изучению эффективности применения химиоиммунотерапии с использованием вакцины "Еленаген". В нем принимают участие пациенты с запущенными формами злокачественных опухолей: триплет-негативным раком молочной железы, химиорезистентным раком яичников, раком желудка и раком поджелудочной железы. Участники с помощью компьютерной программы распределяются на две группы и получают либо стандартную химиотерапию, либо химиотерапию в сочетании с новым лекарственным средством "Еленаген".

К настоящему времени получены предварительные данные об эффективности вакцины при платинорезистентном раке яичников и триплет-негативном раке молочной железы.

Сейчас в проект включены уже 72 из запланированных 160 пациентов. Алекс Шнейдер отметил, что критерии включения в это исследование очень строгие. Если пациентка соответствует критериям, она будет абсолютно бесплатно получать новейшее лечение. При этом требуется строжайше соблюдать дисциплину курса.

Заместитель директора по научной работе РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н.Александрова Сергей Красный заметил, что окончательная схема лечения еще не определена, но совместно с иностранными коллегами пришли к выводу, что после достижения полной регрессии опухоли пациент получает вакцину еще в течение года. Далее, вероятно, потребуются дополнительные исследования. "Если будем наблюдать прогрессирование процесса после отмены препарата, значит, этот срок будет увеличиваться", - сказал он.

По словам Сергея Красного, к настоящему времени уже получены такие результаты, на основании которых американская организация FDA разрешила бы применение этого препарата. "Но мы поставили себе задачу получить разницу в общей выживаемости - не только выживаемости до прогрессирования, но и общей выживаемости, а это мы сможем сделать примерно через год. В настоящее время все пациентки с раком молочной железы и раком яичников и в одной и в другой группе живы, сравнивать их между собой нет никакого смысла, но через какое-то время они, к большому сожалению, начнут умирать в результате прогрессирования опухолевого процесса. И когда получим разницу в общей выживаемости, с этого момента прекратим исследование и начнем внедрение", - отметил он.

"Надеюсь, что лечение станет стандартным. И уже сейчас мы думаем, как наши белорусские граждане смогут получить доступ к этому лечению. Ведется диалог между Министерством здравоохранения Беларуси (диалог ведет сам министр, он в этом очень заинтересован) и разработчиками лекарства. Я думаю, что диалог будет успешным и в конечном итоге мы достигнем консенсуса", - добавил заместитель директора.-0-

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