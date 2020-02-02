Разработчики нового КоАП подготовили тысячу листов предложений, белорусы прислали еще 2 тысячи идей

2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Разработчики нового Кодекса об административных правонарушениях подготовили предложений о его реформировании на тысячу листов, неравнодушные граждане прислали еще около двух тысяч идей. Об этом глава Администрации Президента Игорь Сергеенко заявил в эфире телеканала "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Эта работа приобрела масштабный характер. В группу (разработчиков. - Прим. БЕЛТА) включены ведущие специалисты, юристы, депутаты, члены Совета Республики, практики судебной системы, правоохранительного блока. Уже предложений до тысячи листов", - отметил Игорь Сергеенко.

Он обратил внимание, что предложения по реформированию КоАП собираются и от граждан страны. Они уже прислали около двух тысяч пожеланий. "Многие из них конкретные и могут быть использованы при формировании тех документов, на которые мы должны выйти", - добавил глава Администрации Президента.

При этом он подчеркнул, что новые Кодекс об административных правонарушениях и Процессуально-исполнительный кодекс об административных правонарушениях, над которыми сейчас ведется работа, должны быть востребованы жизнью.-0-