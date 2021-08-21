Разработчики об ожидаемой эффективности и преимуществах белорусской вакцины от COVID-19

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Технология белорусской вакцины от COVID-19 уже создана в лабораторных условиях, сейчас ученые занимаются ее адаптацией к промышленности. Каковы предварительные данные исследований разработанного кандидатного варианта вакцины и ее ожидаемая эффективность, БЕЛТА рассказали сотрудники РНПЦ эпидемиологии и микробиологии.Заведующий лабораторией биотехнологии и иммунодиагностики особо опасных инфекций кандидат биологических наук Павел Семижон:- На самом деле, это не совсем так. Разработка вакцины, а точнее, получение основного ее компонента - очищенного препарата вируса - ведется в центре уже давно. Выделение изолятов вируса на культуре клеток проводится с момента регистрации первых положительных на наличие РНК коронавируса проб биологического материала. Эта работа была частью выполняемых по данному профилю научно-исследовательских проектов. Когда встал вопрос разработки собственной вакцины (конец 2020 года), мы уже располагали технологией культивирования данного вируса на культуре чувствительных клеток. Последующие этапы получения инактивированного, очищенного и концентрированного препарата вируса - основы цельновирионной инактивированной вакцины - нами уже отрабатывались по распоряжению главы государства о разработке собственной вакцины и соответствующему выполняемому с НАН Беларуси научному проекту.К настоящему моменту получен прототип - полноценный лабораторный вариант вакцины. В ближайшее время стоит задача адаптировать лабораторную методику к промышленной с целью получить опытно-промышленную партию вакцины для доклинических и клинических испытаний.Павел Семижон:- Трудности возникают, в первую очередь, в связи с тем, что промышленное производство предполагает использование несколько иного оборудования, нежели то, которое применяется в лабораторных условиях. А это требует отработки и оптимизации ряда технологических этапов всей цепочки получения конечного продукта. Также немаловажно то, что накопление вируса в больших количествах как основного компонента вакцины требует времени и особых условий, т.е. обеспечения полной безопасности, которая достигается с использованием соответствующего высокотехнологичного оборудования.Заместитель директора по научной работе кандидат медицинских наук, доцент Алина Дронина:- В настоящее время сотрудники РНПЦ эпидемиологии и микробиологии, которые участвовали в разработке опытного образца вакцины, тесно сотрудничают с коллегами из ОАО "БелВитунифарм" и РУП "Белмедпрепараты" по вопросам организации опытно-промышленного и промышленного производства вакцины в отношении SARS-CoV-2, т.е. так называемой адаптации лабораторной технологии к промышленной. Параллельно планируется проект по проведению доклинических и клинических испытаний препарата вакцины. Также ведется непрерывная работа по выделению новых изолятов вируса и изучению их свойств.Алина Дронина:- В настоящее время наши коллеги из Института биофизики НАН Беларуси проводят исследования invitro токсических и иммуногенных свойств разработанного нами кандидатного варианта вакцины. По предварительным данным, прототип вакцины обладает выраженной иммуногенностью и не токсичен. Далее будут организованы доклинические (на животных) и клинические (первая и вторая фазы) исследования безопасности и иммуногенности опытно-промышленной партии вакцины на базе учреждений Беларуси, имеющих аккредитацию на эти методы.Алина Дронина:- Препарат вакцины, который будет использован в клинических испытаниях, будет проверен и полностью охарактеризован в экспериментах на животных. Учитывая, что разрабатываемая вакцина является классической (аналог китайской "Синовак"), а такие типы вакцин пользуются наибольшей популярностью у населения, проблем с добровольцами быть не должно.Павел Семижон:- По своим свойствам разрабатываемая вакцина фактически будет аналогом всем известной вакцины "Синовак", которая производится в Китае. Отличие в том, что для производства белорусской вакцины будут использованы штаммы вируса, наиболее широко представленные и циркулирующие на территории Беларуси, что позволит сделать ее максимально эффективной для нашего региона. В то же время использование этой технологии позволяет быстро менять, т.е. актуализировать, штамм вируса в соответствии с эпидситуацией.Павел Семижон:- Достоинством инактивированных вакцин является то, что они могут храниться в защищенном от света месте при температуре плюс 2-8 градусов (холодильник). Для длительной транспортировки необходимо использовать термоконтейнер.Алина Дронина:- Поскольку у нас в стране полностью отсутствует производство вакцин для человека, мы взяли за основу технологию производства инактивированных вакцин: она классическая и давно известная. Кроме того, выбор цельновирионной инактивированной вакцины обосновывается тем, что такой тип препаратов обеспечивает приемлемый уровень защиты привитых (не менее 70%), включает полный спектр вирусных антигенов в своем составе. Кроме того, есть возможность достаточно эффективно освоить производство. Такие препараты не требуют особых условий при хранении и транспортировке, обладают высокой стабильностью, а на основе созданной платформы возможно создавать комплексные вакцины для защиты против нескольких инфекций.Заведующая лабораторией вакциноуправляемых инфекций доктор медицинских наук, профессор Елена Самойлович:- Идеальная вакцина против COVID-19 должна обладать хорошим профилем безопасности и иммуногенности во всех возрастных и демографических группах, а также генерировать мощный клеточный и гуморальный иммунитет после однократного введения и длительную иммунологическую память после бустерного введения.Инактивированные вакцины против COVID-19 являются цельновирионными, т.е. в вакцине присутствуют все вирусные белки, в том числе и те эпитопы (части белковой молекулы), на которые реагируют Т-лимфоциты. То есть вакцина способна стимулировать не только гуморальный, но и Т-клеточный иммунитет. Для усиления иммуногенности разрабатываемой белорусской вакцины используется адъювант. Повышению иммуногенности также способствуют повторные введения вакцины, поэтому исходно предполагается двухдозовая иммунизация.Алина Дронина:- Снижение уровня защитных антител в крови - явление индивидуальное для каждого человека и зависит, в первую очередь, от состояния его иммунной системы. Уже установлено, что после двухкратной иммунизации антитела сохраняются в среднем от шести месяцев до года. В связи с этим вакцинацию необходимо повторять с определенной периодичностью, что сейчас и осуществляется на примере тактики иммунизации против гриппа.Алина Дронина:- Насколько долго будут сохраняться защитные антитела, более точно можно будет сказать после клинических испытаний. Ожидаемый результат - от шести месяцев до года.Алина Дронина:- Специалисты РНПЦ эпидемиологии и микробиологии постоянно занимаются изучением бактериальных, вирусных и других инфекций для разработки эффективных средств диагностики, лечения и профилактики. Самым эффективным средством профилактики инфекционных болезней является вакцинация. Было бы странно, если бы мы не стремились попытаться разработать такие средства. Именно в нашем центре в январе 2020 года впервые в стране была разработана и внедрена комплексная диагностика новой коронавирусной инфекции. Длительный промежуток времени такая диагностика для всей страны выполнялась только на базе нашего центра. В РНПЦ эпидемиологии и микробиологии организованы молекулярно-генетические исследования по изучению генетического разнообразия вируса SARS-CоV-2 в Беларуси, постоянно отслеживаются циркулирующие изоляты вируса. Только у нас есть необходимые условия для безопасной работы с такими возбудителями, а также опытные специалисты, способные решить задачу по разработке вакцины.БЕЛТА.-0-