Разработчики портала 115.бел назвали актуальные темы обращений и регионы-лидеры по заявкам

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Разработчики портала 115.бел - КУП "Центр информационных технологий Мингорисполкома" - во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА назвали актуальную тематику обращений и регионы-лидеры по количеству поступающих заявок.

Так, по словам директора предприятия Максима Бардовича, в отопительный сезон самыми популярными становятся вопросы работы системы отопления. Люди жалуются, что отопительные приборы не прогреваются либо перегреваются, а также интересуются, когда тепло придет в их дома.

Максим Бардович

В числе тем, которые актуальны весь год, - освещение в местах общего пользования, санитарное состояние подъездов и дворовых территорий.

"На увеличение количества обращений влияют нововведения в работе и освещение их в СМИ. Так, например, произошел ожидаемый рост обращений после новости о запуске портала "Мая рэспублiка" (ранее "Мой горад")", - отметил Максим Бардович.

Если говорить о статистике, то в сентябре - октябре тема отопления присутствовала в 25% поступивших заявок. Вопросы водоснабжения, электроснабжения и санитарного содержания многоквартирных домов и дворовых территорий поднимались в 12%, 9% и 7% заявок соответственно.

В целом количество обращений увеличивается, поскольку в 2018 году все города подключились к порталу. "Жители видят работу сервиса и обратную связь", - отметил Максим Бардович.

Начальник отдела маркетинга Центра информационных технологий Мингорисполкома Оксана Головацкая добавила, что количество заявок и тематика зависят от сезонности. Например, в начале лета их поступает меньше, а основная часть касается планового отключения горячего водоснабжения. В преддверии отопительного сезона наблюдается значительный рост обращений.

Больше всего заявок поступает из Минска. На втором месте - Минская, на третьем - Витебская области. В столичном регионе лидируют Дзержинский и Борисовский районы, в столице - Фрунзенский, Заводской и Московский районы.

Портал городского хозяйства "Мой горад" (теперь изменил название на "Мая рэспублiка" 115.бел) начал работу в Минске в 2015 году. В 2017-м он был запущен в Витебске, а в 2018-м - во всех районных и областных центрах. С использованием программного обеспечения Центра информационных технологий Мингорисполкома созданы единые диспетчерские службы с коротким номером 115. Они работают в республиканской автоматизированной системе. Это позволяет обеспечить единый сбор статистики, а также регистрацию заявок пользователей в любом из контакт-центров 115, вне зависимости от адреса, по которому подается заявка.-0-

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Около 80% вызовов в контакт-центр ЖКХ в штатном режиме обслуживаются за 40 секунд Всего в контакт-центре работают около 140 сотрудников. Для работы в обычных условиях численность достаточна для обслуживания 80% всех входящих вызовов в течение 40 секунд при работе в штатном режиме. Это соответствует мировому стандарту для контакт-центров.

Товариществам собственников и ЖСПК предлагают подключиться к службе 115 На сегодняшний день служба 115 представлена во всех без исключения городах Беларуси. Сервис включает контакт-центр, автоматизированную систему "Диспетчерская служба" и портал "Мая Рэспублiка".

В приложении 115.бел внедрена функция поадресной рассылки уведомлений об отключениях ЖКУ Сейчас граждане звонят в контакт-центр, как только видят какую-либо проблему. В идеале же информация должна исходить от поставщика услуги.

Пользователи портала "Мая рэспублiка" смогут сами контролировать исполнение своих заявок Сейчас такой функционал тестируется. После этого граждане смогут контролировать свои заявки самостоятельно, отправлять их при необходимости на доработку с постановкой на контроль единой диспетчерской службы без участия оператора контакт-центра.