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17 октября 2019, 13:35

Разработчики портала 115.бел назвали актуальные темы обращений и регионы-лидеры по заявкам

Фото из архива
Фото из архива

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Разработчики портала 115.бел - КУП "Центр информационных технологий Мингорисполкома" - во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА назвали актуальную тематику обращений и регионы-лидеры по количеству поступающих заявок.

Так, по словам директора предприятия Максима Бардовича, в отопительный сезон самыми популярными становятся вопросы работы системы отопления. Люди жалуются, что отопительные приборы не прогреваются либо перегреваются, а также интересуются, когда тепло придет в их дома.

Максим Бардович
Максим Бардович

В числе тем, которые актуальны весь год, - освещение в местах общего пользования, санитарное состояние подъездов и дворовых территорий.

"На увеличение количества обращений влияют нововведения в работе и освещение их в СМИ. Так, например, произошел ожидаемый рост обращений после новости о запуске портала "Мая рэспублiка" (ранее "Мой горад")", - отметил Максим Бардович.

Если говорить о статистике, то в сентябре - октябре тема отопления присутствовала в 25% поступивших заявок. Вопросы водоснабжения, электроснабжения и санитарного содержания многоквартирных домов и дворовых территорий поднимались в 12%, 9% и 7% заявок соответственно.

В целом количество обращений увеличивается, поскольку в 2018 году все города подключились к порталу. "Жители видят работу сервиса и обратную связь", - отметил Максим Бардович.

Начальник отдела маркетинга Центра информационных технологий Мингорисполкома Оксана Головацкая добавила, что количество заявок и тематика зависят от сезонности. Например, в начале лета их поступает меньше, а основная часть касается планового отключения горячего водоснабжения. В преддверии отопительного сезона наблюдается значительный рост обращений.

Больше всего заявок поступает из Минска. На втором месте - Минская, на третьем - Витебская области. В столичном регионе лидируют Дзержинский и Борисовский районы, в столице - Фрунзенский, Заводской и Московский районы.

Портал городского хозяйства "Мой горад" (теперь изменил название на "Мая рэспублiка" 115.бел) начал работу в Минске в 2015 году. В 2017-м он был запущен в Витебске, а в 2018-м - во всех районных и областных центрах. С использованием программного обеспечения Центра информационных технологий Мингорисполкома созданы единые диспетчерские службы с коротким номером 115. Они работают в республиканской автоматизированной системе. Это позволяет обеспечить единый сбор статистики, а также регистрацию заявок пользователей в любом из контакт-центров 115, вне зависимости от адреса, по которому подается заявка.-0-

Все материалы конференции можно прочитать по ссылке

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