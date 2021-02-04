Разработчики рассказали о сроках иммунитета после прививки "Эпиваккороной"

4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Разработчики вакцины "Эпиваккорона" рассчитывают, что иммунитет к коронавирусу после вакцинации данным препаратом будет сохраняться в течение года, сообщает ТАСС.

"Мы рассчитываем, что иммунитет от вакцины будет сохраняться в течение года", - сказала исполняющая обязанности заместителя гендиректора по научно-методической работе и международному сотрудничеству государственного научного центра "Вектор" Татьяна Непомнящих на круглом столе на тему "Российская наука и медицина vs COVID-19. Вызовы и достижения".

Также Татьяна Непомнящих заявила, что мутации коронавируса, влияющие на эффективность вакцины "Эпиваккорона", пока не зафиксированы.

Образцы новой вакцины от коронавируса "Эпиваккорона" были переданы Беларуси 3 февраля.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что по результатам первой-второй фаз клинических испытаний иммунологическая эффективность вакцины "Эпиваккорона" составляет 100%. Масштабный выпуск ее планируется начать в феврале.-0-