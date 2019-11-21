Разработка белорусских ученых может помочь в диагностике заболеваний легких

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские ученые разработали систему, которая может помочь в диагностике заболеваний легких по рентгеновским изображениям. Об этом сообщил генеральный директор Объединенного института проблем информатики НАН Беларуси Александр Тузиков во время XVIII Международной конференции "Развитие информатизации и государственной системы научно-технической информации (РИНТИ-2019)", передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы очень активно работаем над вопросами интеллектуальной обработки медицинских данных. На базе глубоких нейронных сетей реализован целый ряд проектов по поддержке диагностики некоторых заболеваний, в частности болезней легких. Сегодня на выставке есть демонстрационный вариант. Если все получится, то можно будет встроить поддержку диагностики в уже существующие в Беларуси медицинские системы", - сказал Александр Тузиков.

На основе рентгеновских изображений система оценивает состояние легких и делает заключение: здоров человек или ему нужно обратиться к специалисту. "Более того, если человек нездоров, система подсказывает с определенной вероятностью, какое это заболевание, например, туберкулез или пневмония. Но это не автоматическая диагностика, это помощь врачу, который ставит диагноз", - отметил гендиректор института.

В форуме РИНТИ-2019 принимают участие ведущие специалисты в области информационных технологий из Беларуси, России, Украины и Азербайджана. На конференции рассматривают стратегию развития системы научно-технической информации в Беларуси на период до 2025 года, а также основные направления и технологии цифровой трансформации в образовании, экономике и государственном управлении, состояние и направления формирования информационного общества (ИТ-государства), развития информатизации (цифровой трансформации). Ученые и специалисты обсуждают также социальные аспекты цифровизации экономики и общества, вопросы ее научно-методического, информационного, технологического и правового обеспечения, проектирования и внедрения автоматизированных систем.

Кроме того, во время конференции проходит выставка научных разработок в области искусственного интеллекта и цифровых технологий. Там представлены последние достижения академических институтов, высших учебных заведений Беларуси, а также организаций Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень".-0-