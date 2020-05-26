Разработка лекарств и тест-систем - Гусаков о предложениях науки по противодействию COVID-19

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские ученые сформировали пакет научных предложений по противодействию коронавирусу. Об этом рассказал председатель Президиума Национальной академии наук Владимир Гусаков в интервью газете "СБ. Беларусь сегодня", сообщает БЕЛТА.

"Нами сформирован пакет наиболее актуальных научных предложений и мер, направленных на комплексное противодействие коронавирусу: от разработок препаратов для людей и домашних животных до материалов и оборудования медицинского назначения. Разработаны антисептические лекарства, тест-системы по обнаружению антител к COVID-19 (экспресс-тесты, тест-полоски и тест-системы для определения антител), наборы реагентов для биохимических исследований ДНК-ВК", - сказал Владимир Гусаков.

Белорусские информатики и биохимики с помощью супервычислительных систем проводят совместные исследования по компьютерному моделированию химических соединений для создания перспективных лекарств против коронавируса. Установлен ряд соединений, значимых с точки зрения их противовирусной активности. Институт биофизики и клеточной инженерии НАН предложил метод лечения тяжелых пневмоний с применением пулированных аллогенных мезенхимальных стволовых клеток. "Министерство здравоохранения уже одобрило проект задания на его разработку. По мнению специалистов, применение стволовых клеток может значительно улучшить результаты лечения. Кроме того, академические ученые изобрели метод выделения, стандартизации и применения экзосом мезенхимальных стволовых клеток для лечения фиброза легких - последствия интерстициальных пневмоний, вызванных коронавирусом", - отметил председатель Президиума НАН.

В ОДО "Праймтех" в сотрудничестве с Институтом физико-органической химии НАН организовано производство панели для анализа четырех мишеней коронавирусной РНК. Поставлены 550 наборов ДНК-ВК, которые используются в лаборатории гриппа и гриппоподобных заболеваний РНПЦ эпидемиологии и микробиологии, в том числе для диагностики коронавирусной инфекции.

С целью создания новых диагностических ПЦР-лабораторий для населения Минской и Гомельской областей (Ратомка, Солигорск, Борисов, Молодечно, Гомель) НАН Беларуси передала Минскому областному центру гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, Солигорскому зональному центру гигиены и эпидемиологии, а также Гомельскому государственному медицинскому университету комплекс оборудования (более 100 единиц), а также лабораторные принадлежности и расходные материалы. "Поставленное нами оборудование позволяет оперативно обрабатывать сотни тестов в сутки и обнаруживать самые малые количества коронавируса в биологических пробах", - отметил председатель Президиума НАН.

Институт технической акустики НАН поставил специальный аппарат для ультразвуковой сварки полимерных материалов, что также используется при производстве респираторов. А Институт механики металлополимерных систем НАН активно использует 3D-печать для изготовления защитных экранных масок для медиков.

"От коронавируса страдают и представители животного мира, в частности, домашние и сельскохозяйственные животные. Ученые Института экспериментальной ветеринарии НАН наработали порядка 20 препаратов и вакцин для различных назначений и групп животных. Причем ввиду недостаточной изученности механизмов перехода вируса между живыми организмами и специфики его мутации разработки в области ветеринарной медицины представляются достаточно ценными в познании всего вирусного спектра и влиянии вирусов на человека", - подчеркнул Владимир Гусаков.

Как сообщалось, в Беларуси создана республиканская межведомственная рабочая группа по преодолению COVID-19. В группу вошли более 30 специалистов, представляющих академическую и вузовскую науку. Это ведущие ученые НАН, министерств здравоохранения и образования, а также медики-практики организаций системы здравоохранения страны. Цель группы - организация и координация деятельности ученых и медицинских работников всей страны для практической реализации комплексов мероприятий по преодолению коронавируса.-0-