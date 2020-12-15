Разработка новых лекарств и технологий лечения в приоритете Беларуси и России - Шумилин

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Разработка новых лекарственных средств и технологий лечения с учетом эпидемиологической обстановки является одной из основных задач для Беларуси и России. Об этом рассказал председатель Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси Александр Шумилин на шестом заседании Комиссии по формированию единого научно-технологического пространства Союзного государства, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ГКНТ.

"Наши ученые имеют большой опыт успешной совместной работы. За годы строительства Союзного государства были реализованы десятки совместных программ. При этом более половины из них - в сфере науки. Мы значительно продвинулись в таких сферах, как ИКТ, космос, медицина, машиностроение. Есть разработки и в области энергетики, экономики, сельского хозяйства. Все программы нацелены не только на замещение высокотехнологичного импорта наших стран, но и на обеспечение мирового лидерства по отдельным направлениям", - сказал Александр Шумилин.

По его словам, сейчас завершается работа над концепцией программы "Разработка технологий обнаружения и преодоления устойчивости микроорганизмов к лекарственным препаратам для повышения эффективности оказания персонализированной медицинской помощи". Помимо разработки технологий, планируется создать коллекцию биологических материалов. "Полученные данные могут быть использованы в будущем при появлении новых инфекционных заболеваний и новых сведений об устойчивости микроорганизмов к лекарствам", - отметил председатель ГКНТ.

Актуальными остаются и вопросы спортивной медицины. Белорусские и российские ученые готовят новую программу "Создание цифровой платформы диагностики ранних нарушений скелетно-мышечной системы спортивно одаренных детей по интегрированным показателям опорных взаимодействий и двигательно-координационных способностей". По программе будут разработаны новые системы подготовки спортсменов на основе современных технологий с учетом генетической и индивидуальной предрасположенности к нагрузкам.

В 2020 году выполняется семь научно-технических программ Союзного государства: "Автоэлектроника", "Технология-СГ", "Развитие системы гидрометеорологической безопасности Союзного государства", "Спинальные системы", "ДНК-идентификация", "Комбикорм-СГ", "Интеграция-СГ". В стадии подготовки находятся 32 проекта концепций новых союзных программ, 6 из которых - в высокой степени готовности (они могут быть утверждены в ближайшее время).

По программе "Безопасность-СГ" планируется разработать технические средства предупреждения природных и техногенных катастроф, создать специальное технологическое контрольно-измерительное испытательное и метрологическое оборудование нового поколения. "Геологоразведка и природопользование" предполагает разработку современных технологий геологического изучения, рационального и экологически безопасного использования ресурсов недр России и Беларуси. Также будут созданы интегрированные системы оценки и прогнозирования трансграничного распространения загрязняющих веществ в природной среде. По программе "Аддитивность" планируется разработать технологии, материалы и оборудование для 3D-печати. "Стволовые клетки - 2" предусматривают создание новых биомедицинских клеточных продуктов, клеточных линий на основе методик редактирования генома. Программа "Ускоритель-СПР" предполагает разработку комплекса на основе сверхпроводящих резонаторов, создание их полномасштабного производства.-0-