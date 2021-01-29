Разработки белорусских ученых нужно быстрее внедрять на практике - Назаров

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Разработки белорусских ученых нужно быстрее внедрять на практике. Такое мнение высказал заместитель премьер-министра Юрий Назаров во время республиканского собрания научной общественности, передает корреспондент БЕЛТА.

"Хороший результат можно получить только благодаря симбиозу науки и практики. Когда наука работает с производством, эффект всегда заметен. На мой взгляд, нам нужно активнее действовать, быстрее внедрять имеющиеся разработки: тут важно не упустить момент", - сказал Юрий Назаров.

Он отметил, что в следующей пятилетке планируется реализовать ряд "проектов будущего", в том числе в сфере электротранспорта. "Эти проекты - точки роста для многих наших предприятий. В реальном секторе дальнейшее развитие, движение вперед невозможно без инноваций, без внедрения разработок белорусских ученых", - подчеркнул вице-премьер.

Он также зачитал поздравление премьер-министра Беларуси Романа Головченко с Днем белорусской науки. "Интеллектуальная элита общества всегда находится в авангарде прогресса. Наука выступает важнейшим ресурсом развития экономики, медицины и образования, и люди связывают с ней свои надежды на улучшение качества жизни. Именно поэтому важно обеспечить эффективное взаимодействие науки с производством, постоянный трансфер знаний из лабораторий и исследовательских центров в реальный сектор. Перед научным сообществом поставлены масштабные задачи по комплексному обеспечению социально-экономического развития страны", - отмечается в приветственном адресе.-0-