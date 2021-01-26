Разработки БГУ представят на выставке к Дню белорусской науки в НАН

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Разработки БГУ представят на выставке научно-технических достижений 29 января в Национальной академии наук Беларуси. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

"На стенде БГУ разместят девять инновационных разработок из области медицины, сельского хозяйства, программирования. В их числе многоразовые трехслойные защитные маски. Они изготавливаются только из белорусских материалов, обладают брызгоустойчивостью и воздухопроницаемостью, биосовместимы с кожей человека, выдерживают многократную стерилизацию кипячением в воде при температуре 100 градусов в присутствии лимонной или уксусной кислот. При этом маска износостойкая и полностью сохраняет свои защитные функции после регенерации. Использовать ее можно в течение длительного времени", - рассказали в пресс-службе.

Среди проектов БГУ также обогатительные порошкообразные фитокомплексы "Кредо" и "Салюс". Они используются в линейке мясных продуктов с пониженным содержанием поваренной соли для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Фитокомплексы обладают антиоксидантными свойствами и содержат компоненты, улучшающие функцию сердечно-сосудистой системы.

На выставке покажут специальную приставку к компьютеру для оценки состояния дыхательной системы человека - спирометр МАС-1-ПК. С его помощью можно измерить параметры внешнего дыхания, сопоставить их с нормативами. В число экспонатов войдет биопрепарат для стимуляции роста корней растений "Корнеплюс".

Мероприятие приурочено к Дню белорусской науки, который празднуется в нашей стране с 1993 года в последнее воскресенье января.-0-