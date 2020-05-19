19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Разработки финалистов бизнес-игры "Начинающий фермер" оценит международный экспертный совет, сообщила корреспонденту БЕЛТА секретарь Центрального комитета Белорусского республиканского союза молодежи Юлия Зинкевич.

"Для оценки бизнес-планов участников финала бизнес-игры "Начинающий фермер" до начала августа будет сформирован международный экспертный совет. Такое решение приняли сегодня во время видеоконференции координаторы проекта из Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России. Стороны проработают вопрос и внесут от каждой страны предложения по компетентным персоналиям для включения в совет. Одним из требований является знание иностранных языков, поскольку ожидаются работы от молодых аграриев из Германии и англоговорящих стран", - рассказала Юлия Зинкевич.

Во время видеоконференции организаторы скорректировали сроки проведения бизнес-игры. "В частности, национальные этапы должны состояться до 31 июля, международный заочный - до 31 августа. Проведение финала запланировано на 8-12 октября в Москве. Главным призом для победителей в трех категориях (школьники, студенты, работающая молодежь) станет оплачиваемая организаторами стажировка в ведущих аграрных хозяйствах стран - участниц "Начинающего фермера", - отметила секретарь ЦК БРСМ.

Интеллектуальная бизнес-игра "Начинающий фермер" была предложена Российским союзом сельской молодежи во время Международного конгресса сельской молодежи в феврале этого года в Казани. Проект объединит школьников, проживающих на селе, студентов учреждений образования сельхозпрофиля, молодых специалистов аграрного сектора, а также предпринимателей сферы АПК. Игра способствует развитию у сельской молодежи навыков бизнес-планирования, выработке управленческих решений и умению работать в команде. К игре допускаются команды до пяти человек в возрасте от 14 до 31 года. Бизнес-проекты будут рассматриваться в пяти номинациях: животноводство, птицеводство, рыбоводство и аквакультура, пчеловодство; растениеводство, садоводство, ландшафтный дизайн; полеводство, овощеводство; агротуризм; сельскохозяйственная кооперация и свободная тема.

В Беларуси организатором игры выступает БРСМ при поддержке Министерства сельского хозяйства и продовольствия. Консультативную помощь по проведению игры оказывает Российский союз сельской молодежи. Срок приема заявок для участия в игре продлен до 30 мая. В соответствии с положением материалы участников игры с сохранением авторства будут использованы для публикации на официальных интернет-ресурсах и площадках молодежных организаций двух стран в соцсетях.-0-