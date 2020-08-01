Разработки Института физиологии НАН получили признание как в Беларуси, так и за рубежом - ученый

1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Разработки ученых Института физиологии НАН получили признание не только в Беларуси, но и за рубежом. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила ученый секретарь Института физиологии, ведущий научный сотрудник лаборатории нейрофизиологии, председатель Совета молодых ученых Отделения медицинских наук НАН кандидат биологических наук Маргарита Досина.

"Разработки ученых Института физиологии НАН получили свое признание не только на территории Беларуси, но и в странах ближнего и дальнего зарубежья. Например, мобильный комплекс GPS-Кардио обеспечивает регистрацию кардиограммы в режиме реального времени для контроля сердечного ритма и изменения интервала ST пациента, - отметила Маргарита Досина. - Система автоматизирована и позволяет помимо электрокардиограммы зафиксировать точное местоположение пациента. Это устройство неоднократно было продемонстрировано на международных выставках. Так, в 2019 году опытные образцы прибора презентовали на II Форуме регионов Беларуси и Украины в Житомире, выставке "Технопром" в Новосибирске".

Институт вовлечен в разработку новых методов диагностики, профилактики коронавирусной инфекции. Сегодня здесь апробируют оборудование для подогреваемой кислородно-гелиевой смеси в комплексной терапии патологий дыхательной и сердечно-сосудистой систем при клиническом и амбулаторнои лечении SARS CoV-2. "Это портативное устройство предназначено для добавления к стандартной терапии пациентов кардиологического и пульмонологического профиля курса ингаляций подогретой кислород-гелиевой смеси. Это позволяет достичь положительной динамики рентгенологической картины, лабораторных маркеров воспаления", - рассказала эксперт.

Институт физиологии НАН Беларуси создан в 1953 году на базе Института теоретической медицины Академии наук БССР. Сегодня это ведущее научное учреждение, которое занимается фундаментальными и прикладными исследованиями для разработки способов профилактики и коррекции патологических состояний. В числе прочего в учреждении ведутся доклинические исследования лекарственных препаратов и наноматериалов.-0-