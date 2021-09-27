Разработки молодых ученых презентовали на международной конференции в НАН

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Национальной академии наук Беларуси проходит 18-я Международная научно-практическая конференция молодых ученых "Молодежь в науке - 2021", передает корреспондент БЕЛТА.

Владимир Гусаков

В конференции принимают участие около 250 молодых исследователей. Среди них - ученые НАН Беларуси, руководители Совета молодых ученых академий наук, представители вузов, ссузов, школьники страны, а также гости из России, Казахстана, Азербайджана, Кыргызстана, Таджикистана, Армении, Молдовы.

"Во всем мире сегодня активно развивается биомедицинское направление. В этой связи нам есть чем поделиться с зарубежными коллегами в области генетики и биоинформатики, - рассказал главный ученый секретарь НАН Беларуси, председатель Совета молодых ученых НАН Беларуси доктор химических наук Андрей Иванец. - Наши молодые ученые в связке с более старшими коллегами работают над созданием лекарственных препаратов против коронавируса, используя активные приемы биоинформатики и компьютерного моделирования. И для этого есть все условия: функционирующий Республиканский компьютерный центр, хорошая школа генетиков, сильные биохимики. Все это позволяет достичь серьезного эффекта. Белорусские ученые также активно работают в области искусственного интеллекта. Безусловно, мы являемся аграрной страной, поэтому есть и разработки агропромышленных и промышленных технологий, связанных с Индустрией 4.0, а также роботизированные комплексы, беспилотный транспорт".

Конференция является не только одним из крупнейших молодежных научных мероприятий в Беларуси, но и престижной площадкой для презентации проектов талантливой молодежи стран СНГ, ближнего и дальнего зарубежья.

Как отметил Андрей Иванец, более 30% исследователей в Академии наук - это молодые ученые в возрасте до 35 лет. Среди них - аспиранты, магистранты, кандидаты наук.

"Сегодня в нашей стране создана система мер по поддержке талантливой и одаренной молодежи. Приходя в НАН Беларуси, любой молодой человек имеет возможность развиваться по любому из мировых трендов. Наука в республике интегрирована в мировое сообщество. Это говорит о том, что нашей молодежи есть куда приходить. Есть те научные школы, которые способны дать им новые знания и путевку в жизнь".-0-

Фото Павла Орловского