Разработку белорусского спасателя презентуют в финале молодежного проекта "100 идей для СНГ"

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работник Университета гражданской защиты МЧС Александр Пивоваров презентует свою разработку в финале международного молодежного проекта "100 идей для СНГ" 11-13 октября в Армении. Он вошел в молодежную команду от Беларуси. Об этом БЕЛТА сообщил официальный представитель Университета гражданской защиты МЧС Андрей Садовский.

Финальные мероприятия проекта "100 идей для СНГ" с участием молодых разработчиков Содружества пройдут в городе Капан - молодежной столице Армении 2021 года. Белорусы презентуют в финале авторские разработки в семи заявленных номинациях, касающихся безопасности, медицины, здравоохранения, образования, IT-сферы, агропромышленного комплекса, рационального природопользования, производственных технологий и безопасности. В молодежную команду от Беларуси вошли десять победителей республиканского конкурса "100 идей для Беларуси" 2019-2020 годов.

Выпускник Университета гражданской защиты МЧС 2021 года, а ныне работник спасательного вуза Александр Пивоваров презентует свой проект по использованию технологии Iron Respiration для проведения аварийно-спасательных работ в непригодной для дыхания среде, ставший победителем республиканского конкурса "100 идей для Беларуси - 2020" в номинации "Национальная безопасность и обороноспособность, защита от чрезвычайных ситуаций".

Проект белорусского спасателя посвящен конструктивной особенности бензореза, позволяющей использовать его для вскрытия конструкций в непригодной для дыхания среде. Научный руководитель - преподаватель кафедры ликвидации чрезвычайных ситуаций УГЗ магистр технических наук Артем Морозов. Консультантом проекта выступил кандидат физико-математических наук доцент вуза МЧС Андрей Камлюк.

Проект Александра Пивоварова отражает результаты исследовательской работы по проектированию устройства для работы бензореза в непригодной для дыхания среде."Метод технологии заключается в подаче свежего воздуха в бензорез от комплекта для спасаемого, - рассказал автор. - Это позволит выполнять боевую задачу в короткие сроки, при этом повысит мобильность устройства, что в совокупности обеспечит быстрое вскрытие двери для проведения дальнейшей разведки в заполненном продуктами горения помещении". Автор подал документы на получения патента на свою разработку.

Проект "100 идей для СНГ" инициирован БРСМ в 2013 году на заседании Совета по делам молодежи государств - участников СНГ и направлен на привлечение молодежи к решению задач в перспективном инновационном развитии экономики стран Содружества, развитию научно-инновационной и социально-экономической сфер. Проект реализуется с 2014 года с периодичностью раз в два года, состоит из двух этапов: национального (отборочного) и международного (финала).-0-