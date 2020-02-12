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12 февраля 2020, 12:33

Разработку единого Гражданского процессуального кодекса планируется завершить к концу 2021 года

Фото из архива
Фото из архива

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Разработку единого Гражданского процессуального кодекса планируется завершить к концу 2021 года, сообщил журналистам первый заместитель председателя Верховного суда Валерий Калинкович, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы должны завершить разработку к концу следующего года. К этой работе привлекли ведущих белорусских ученых, изучаем международный опыт, - сказал Валерий Калинкович. - Планы определены. Есть твердая уверенность, что эта задача будет решена".

/Будет дополнено/.-0-

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