Разработку модернизированного снаряда для РСЗО "Град" и "БелГрад" планируется завершить к концу года

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. К концу года предприятие "Завод точной электромеханики" планирует закончить опытно-конструкторскую работу по изготовлению модернизированного 122 мм реактивного снаряда 9М524МБ. Об этом БЕЛТА сообщили в Госкомвоенпроме.

Опытно-конструкторской работе предшествовало исследование рынка вооружений в сегменте 122 мм РС для РСЗО "Град". Его Завод точной механики провел совместно с ГВТУП "Белвнешпромсервис".

Новый реактивный снаряд будет иметь максимальную дальность стрельбы до 15 км и сможет эффективно поражать живую силу и легкобронированную технику противника, артиллерийские и минометные батареи, командные пункты, подвижные склады, а также другие цели в тылу. "По своей конструкции новый боеприпас имеет головную часть от РС 9М53Ф РСЗО "Прима", а двигатель представлен ракетной частью 9М28Ф. При этом для применения усовершенствованный РС не требует доработки боевых машин БМ-21 "Град" и БМ-21А "БелГрад", - отметили в Госкомвоенпроме.

Опытно-конструкторскую работу планируется завершить уже в текущем году. "При этом значительно расширятся боевые возможности отечественных РСЗО по поражению открытых и закрытых целей. Планируется приспособить 122 мм РС 9М524МБ для свободной стрельбы из боевых машин "Град" и "БелГрад". Предполагается также наладить поставки этих изделий на экспорт", - рассказали в ведомстве.

Как подчеркнули в Госкомвоенпроме, ранее Заводом точной электромеханики проводились и иные опытно-конструкторские работы по модернизации реактивных снарядов. "В результате были получены усовершенствованные 122 мм РС для РСЗО "Град" и "БелГрад". Это 9М521МБ с дальностью 40 км с неотделяемой осколочно-фугасной боевой частью повышенной мощности и 9М522МБ - дальнобойностью 34 км с отделяемой осколочно-фугасной боевой частью повышенной мощности. Они приняты на вооружение белорусской армии", - пояснили в Госкомвоенпроме. Также в апреле 2017-го в результате проведенной предприятием модернизации был получен и принят на вооружение ракетных войск и артиллерии 122 мм РС 9М523МБ к РСЗО "Град" увеличенной дальности.

Макет усовершенствованного образца модернизированного 9М524МБ был впервые представлен на международной выставке вооружений и военной техники MILEX-2019.-0-