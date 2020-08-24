Разработку платформы для дистанционного обучения завершат до конца года

24 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. Разработку единой платформы для дистанционного обучения в Беларуси завершат до конца 2020 года. Об этом заявил министр образования Игорь Карпенко в эфире телеканала "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Начинаем учебный год в обычном формате. При этом активно готовимся к вариантам, которые могут возникнуть при развитии той или иной ситуации. Нас много упрекали за отсутствие единой образовательной платформы для дистанционного обучения. Это не панацея, она не заменит классно-урочную систему в средней школе, профессиональном образовании. Но вместе с тем мы эту работу проводим. До конца текущего года единая дистанционная платформа будет разработана. Кстати, тема очень интересная не только для учащихся, но и для молодых педагогов", - рассказал Игорь Карпенко.

Изначально платформу запустят в тестовом режиме. Полноценно она должна заработать с 1 сентября 2021/2022 учебного года.

Министр образования обратил внимание, что совместно с Минздравом разработаны методические рекомендации по организации образовательного процесса в условиях коронавируса. "Если будут возникать какие-то сложности в связи с подъемом сезонных вирусных инфекций, то вместе с Министерством здравоохранения будем реагировать точечно в каждом конкретном случае. Подчеркну, что будем рекомендовать педагогам, всем работающим с детьми (и самим детям) сделать прививки", - добавил Игорь Карпенко.-0-