Разрешения на вещание в Беларуси получили 6 иностранных телеканалов

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство информации Беларуси выдало разрешения сроком на три года на распространение шести иностранных телеканалов. Подробности Мининформ опубликовал на своем сайте, сообщает БЕЛТА.

Речь идет о каналах "Терра Инкогнита", "Неизвестная планета", "Советское кино", "HD Медиа", "КиноМеню HD" и STAR cinema, которые имеют развлекательную и познавательную направленность. Контент включает сюжеты о путешествиях, а также художественные (игровые) фильмы.

В ведомстве напомнили, что, если иностранное средство массовой информации включено в список иностранных СМИ, получивших разрешение, то иным лицам, уполномоченным на распространение этого СМИ, такое разрешение уже не требуется.-0-