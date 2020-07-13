Разумная прозорливость белорусов не позволит породить гражданское противостояние - педагог

13 июля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Разумная прозорливость и осмотрительность белорусов не позволят породить в стране гражданское противостояние. Такое мнение высказала корреспонденту БЕЛТА директор гимназии №7 Витебска Светлана Дорощенко.

По ее словам, за 25 лет независимости (по историческим меркам - небольшой отрезок времени), белорусы смогли построить сильное государство, условия жизни в котором улучшаются с каждым годом, выстроить хорошие взаимоотношения со странами-соседками. "Это говорит о том, что белорусский образ жизни, основанный на трудолюбии, толерантности, рассудительности, миролюбии и справедливости, является залогом устойчивого развития нации. Возможно, не всем нравится такая стабильность Беларуси, потому что сейчас, в предвыборный период, есть ощущение вмешательства и навязывания чужого сценария жизни - не белорусского, не родного. Для этого сценария ищут массовку, марионеток, готовых исполнять указания кукловодов, тем самым порождая некий хаос в стране. Но я уверена, что разумная прозорливость и осмотрительность нашего народа не позволят породить в стране гражданское противостояние", - сказала Светлана Дорощенко.

Она подчеркнула свое негативное отношение к уличным протестам. "Мне не нравится такая форма решения политических вопросов, которые должны и могут решаться иначе. Я, как и большинство граждан нашей страны, хочу жить в спокойствии и мире. Белорусский образ жизни сформирован, он не требует корректировки со стороны. Трудолюбие, миролюбие, мудрость и уважение - это традиционный образ жизни и ход мыслей белорусов. Идя на поводу у агрессивно настроенных людей, мы можем потерять слишком многое. Сейчас нам нужно идти вперед и вместе думать о развитии нашей страны, о будущем Беларуси", - заключила педагог.-0-