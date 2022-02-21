"Развенчивая мифы". МИД запустил акцию к Международному дню родного языка

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство иностранных дел Беларуси запустило акцию к Международному дню родного языка. Об этом ведомство рассказало на своей официальной странице в Facebook, сообщает БЕЛТА.

"Утверждают, что Беларусь - это страна площадью чуть больше 207 тыс. кв.км и протяженностью 560 км с севера на юг и 650 км с запада на восток. Но это географический миф, который МИД Беларуси готов решительно развенчать", - заявили в министерстве.

В Международный день родного языка, который отмечается 21 февраля, МИД совместно с белорусскими дипмиссиями попробует доказать, что "белорусское" не имеет границ, а уголки родной страны можно встретить во всех странах.

"Расскажи и ты под единым хэштегом #паБЕЛАРУСКУ, что белорусского встречал в своих путешествиях или с чем Беларусь ассоциируется у тебя", - призвали в МИД.-0-