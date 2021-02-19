Развитие агрогородков и деревень будет способствовать закреплению молодежи - мнение

19 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Развитие инфраструктуры агрогородков и деревень поспособствует закреплению молодежи в сельской местности. Таким мнением поделилась с корреспондентом БЕЛТА первый секретарь Чечерского районного комитета БРСМ Яна Орлова, участница VI Всебелорусского народного собрания.

Девушка призналась, что очень впечатлена выступлением Президента. "Он владеет информацией по всем сферам и тонко чувствует аудиторию. Четыре часа пролетели на одном дыхании, - поделилась Яна Орлова. - Глава государства поднял вопрос о необходимости развития сельского хозяйства. Полностью согласна. Наша земля нас кормит, поэтому нужно уделять особое внимание развитию инфраструктуры агрогородков и деревень. Думаю, это поспособствует тому, что молодые люди будут оставаться работать в сельской местности. А это очень важно, ведь в сельском хозяйстве всегда нужны крепкие и образованные молодые люди", - подчеркнула Яна Орлова.

Основные тезисы доклада главы государства взяла на карандаш, отметила участница ВНС. "В ближайшее время большое внимание будем уделять работе в интернет-пространстве, так как вся молодежь там, да и не только молодежь. Также усилим пропаганду семейных ценностей. Мы знаем, что все начинается с семьи, поэтому будем работать в этом направлении тоже", - сказала девушка.

По словам делегата, на ВНС поднималось много важных тем, актуальных вопросов, в центре каждого из которых - человек. "Это уже говорит о том, что наше государство заботится о своих людях. Понравилось, что теме патриотизма было уделено много внимания. На это будем делать упор в своей работе. Хочется, чтобы молодые люди понимали, что быть патриотом - это круто!", - резюмировала Яна Орлова.-0-