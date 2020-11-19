19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Развитие авиационной составляющей коллективных сил обсудили на заседании военного комитета ОДКБ, которое прошло сегодня в режиме видеоконференции, сообщили БЕЛТА в Министерстве обороны Беларуси.

В заседании принял участие начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Александр Вольфович.

Обсуждались вызовы и угрозы военной безопасности в регионах коллективной безопасности. В центре внимания также были вопросы коалиционного военного строительства на среднесрочную перспективу. "При этом особое внимание уделено развитию авиационной составляющей коллективных сил ОДКБ", - отметили в Минобороны.

Кроме того, рассмотрены и одобрены подходы к организации совместной подготовки коллективных сил в 2021 году, в том числе с учетом возможного влияния эпидемиологической обстановки.

По итогам заседания Военного комитета подписан согласованный сторонами протокол. В Минобороны добавили, что принятые решения будут способствовать укреплению коллективной безопасности государств - членов ОДКБ.-0-