Развитие дистанционного образования обсудят 12-13 декабря на международной конференции в БГУИР

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная научно-методическая конференция "Дистанционное обучение - образовательная среда XXI века" пройдет 12-13 декабря в Белорусском государственном университете информатики и радиоэлектроники, сообщили БЕЛТА в пресс-службе вуза.

Конференция соберет около 350 авторов, ученых и практиков по дистанционному образованию из Беларуси, России, Узбекистана и Украины. Они обобщат опыт и обсудят проблемы, связанные с инновационным обучением, интеграцией усилий по формированию стратегии внедрения информационных технологий в образовательный процесс. "Эксперты обсудят тенденции и перспективы дистанционного образования в Беларуси и за рубежом, использование дистанционных технологий в учебном процессе, особенности обучения на открытых образовательных платформах и другие актуальные вопросы", - отметили в пресс-службе БГУИР.

На конференции выступят эксперты из БГУИР, Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, компании "ЭПАМ Системз", Ташкентского университета информационных технологий имени Мухаммада аль-Хоразмий, Харьковского национального университета радиоэлектроники, Алматинского университета энергетики и связи, Хэнаньского университета науки и технологий.

В БГУИР, который при поддержке Министерства образования выступает организатором конференции, рассчитывают, что она позволит обозначить новые направления развития дистанционного обучения. В университете такая форма образования внедрена с 2002 года.-0-